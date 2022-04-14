Без Times New Roman и Arial: гражданам РФ заблокировали доступ к популярным шрифтам

Североамериканская корпорация Monotype закрыла для граждан Российской Федерации доступ к своим шрифтам.

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Как сообщает издание "Ведомости", речь идет о популярных шрифтах Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

По информации издания, сам сайт доступен в России, однако пользователи не могут получить доступ к библиотеке шрифтов.

При этом "Ведомости" отмечают, что именно указанные шрифты предусмотрены государственным стандартом Российской Федерации для документов.

На сайте и в социальных сетях компании пока нет официального комментария на эту тему.

При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа.

"Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту", – говорится в сообщении.

В то же время при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Monotype Imaging — североамериканская корпорация, расположенная в городе Уоберн, (штат Массачусетс, США), специализирующаяся в области верстки и дизайна гарнитур, а также текстовых и графических решений для использования в сфере потребительской электроники.

Напомним, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.