Из Twitter удалили более 50 тысяч фейковых постов о войне в Украине

Социальная сеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч сообщений, которые содержат неправдивую информацию о войне России против Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила вице-президент по публичной политике Twitter Шинейд МакСвини.

По ее словам, Twitter активно выявляет дезинформацию и другие нарушения правил.

"С начала войны в Украине мы удалили более 75 тысяч профилей из-за нарушений нашей политики по спаму и манипуляциям на платформе Twitter. С помощью этих профилей было предпринято немало попыток манипуляций в сервисе, в частности финансово мотивированного", – написала МакСвини.

Она также отметила, что в Twitter существенно увеличился объем контента, который распространялся в обманчивом или неточном контексте.

В частности, в соцсети распространялись видео старых военных конфликтов, которые выдавались за события, которые сейчас происходят в Украине.

"Согласно нашей политике относительно искусственно созданных и специально обработанных медиафайлов мы обозначили или удалили более 50 тысяч образцов контента", – заявила топ-менеджер Twitter.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram разрешили пользователям из некоторых стран призывать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. Кроме этого, перестала также работать социальная сеть Twitter.