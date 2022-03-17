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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Из Twitter удалили более 50 тысяч фейковых постов о войне в Украине

Из Twitter удалили более 50 тысяч фейковых постов о войне в Украине
Twitter активно выявляет дезинформацию и другие нарушения правил. Фото: Pixabay

Социальная сеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч сообщений, которые содержат неправдивую информацию о войне России против Украины. 

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила вице-президент по публичной политике Twitter Шинейд МакСвини. 

По ее словам, Twitter активно выявляет дезинформацию и другие нарушения правил. 

"С начала войны в Украине мы удалили более 75 тысяч профилей из-за нарушений нашей политики по спаму и манипуляциям на платформе Twitter. С помощью этих профилей было предпринято немало попыток манипуляций в сервисе, в частности финансово мотивированного", – написала МакСвини. 

Она также отметила, что в Twitter существенно увеличился объем контента, который распространялся в обманчивом или неточном контексте. 

В частности, в соцсети распространялись видео старых военных конфликтов, которые выдавались за события, которые сейчас происходят в Украине. 

"Согласно нашей политике относительно искусственно созданных и специально обработанных медиафайлов мы обозначили или удалили более 50 тысяч образцов контента", – заявила топ-менеджер Twitter. 

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram разрешили пользователям из некоторых стран призывать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. Кроме этого, перестала также работать социальная сеть Twitter.

Автор:
Дмитрий Нарожный