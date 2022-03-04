В России заблокировали Facebook, Twitter перестал открываться

Роскомнадзор 4 марта принял решение полностью заблокировал Facebook в России. В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран. Также перестала работать соцсеть Twitter.

Об этом решении сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре считают, что в социальной сети якобы "дискриминировали российские СМИ". Ранее компания Meta, которая владеет Facebook, после начала полномасштабной войны РФ против Украины заблокировала в соцсети аккаунты телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".



Дело в том, что эти СМИ распространяли фейковую информацию о происходящем в Украине. При этом в Роскомнадзоре считают, что такое решение компании нарушает российское законодательство.

"(Нарушают закон - Delo.ua), принятый, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах", - сказано в заявлении Роскомнадзора.

В тоже время другие независимые СМИ в РФ, вынуждены закрываться из-за натиска властей. Так, телеканал "Дождь" и издание "Медуза" столкнулись с рядом трудностей, канал вообще закрылся фактически и теперь показывает только "Лебединое озеро".

Это связано с тем, что эти СМИ освещали реальную ситуацию в Украине и войне с РФ.

Что касается Twitter, то Роскомнадзор еще не подтвердил, что это он заблокировал соцсеть. Однако, согласно мониторингу GlobalCheck, Twitter перестал открываться в России.

Тем временем видеохостинг YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности Первого канала, "России 24", "России 1", РИА Новости, телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.