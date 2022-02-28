YouTube заблокировал в Украине каналы российских госСМИ

Видеохостинг YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности Первого канала, "России 24", "России 1", телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.

"YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Теперь оккупант не сможет распространять и навязывать свои фейки в нашей стране", — прокомментировали такой шаг в украинском Министерстве цифровой трансформации.

При этом среди заблокированных в Украине каналов указан и канал информагентства ТАСС, однако фактически он остается доступен при просмотре из Украины. При попытке же открыть остальные появляется надпись "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

"Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно следуют по маршруту российского военного корабля. Украина победит", — добавили в Минцифры.

Напомним также, что накануне корпорация Google лишила возможности получать доход на YouTube несколько российских государственных СМИ, запретив им размещать рекламу на этой площадке.

Ранее же социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрации новых аккаунтов из России. А соцсеть Facebook запустила для украинских пользователей функцию сокрытия своих постов от незнакомцев.