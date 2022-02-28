YouTube заблокував в Україні канали російських держЗМІ

"YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав'язувати свої фейки в нашій країні", — прокоментували такий крок в українському Міністерстві цифрової трансформації.

При цьому серед заблокованих в Україні каналів вказано і канал інформагентства ТАСС, проте фактично він залишається доступним під час перегляду з України. При спробі відкрити інші з'являється напис "Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні".

"Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля. Україна переможе", — додали в Мінцифри.

Нагадаємо також, що напередодні корпорація Google позбавила можливості отримувати доходи на YouTube кілька російських державних ЗМІ, заборонивши їм розміщувати рекламу на цьому майданчику.

Раніше соціальна мережа Twitter заблокувала можливість реєстрації нових акаунтів з Росії. А соцмережа Facebook запустила для українських користувачів функцію приховування своїх постів від незнайомців.