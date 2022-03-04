У Росії заблокували Facebook

Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення повністю заблокував Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн. Також перестала працювати соцмережа Twitter.

Про це рішення повідомила пресслужба Роскомнагляду.

У Роскомнагляді вважають, що у соціальній мережі нібито "дискримінували російські ЗМІ". Раніше компанія Meta, яка володіє Facebook, після початку повномасштабної війни РФ проти України заблокувала в соцмережі акаунти телеканалу "Зірка", інформаційного агентства "РІА Новини", Sputnik, Russia Today, видань "Лента.ру" та "Газета.ру".



Справа в тому, що ці ЗМІ поширювали фейкову інформацію про те, що відбувається в Україні. При цьому у Роскомнагляді вважають, що таке рішення компанії порушує російське законодавство.

"(Порушують закон - Delo.ua), ухвалений, зокрема, для недопущення порушень ключових принципів вільного поширення інформації та безперешкодного доступу російських користувачів до російських ЗМІ на іноземних інтернет-платформах", - сказано у заяві Роскомнагляду.

Водночас інші незалежні ЗМІ в РФ змушені закриватися через натиск влади. Так, телеканал "Дощ" та видання "Медуза" зіткнулися з низкою труднощів, канал взагалі закрився фактично і тепер показує лише "Лебедине озеро".

Це пов'язано з тим, що ці ЗМІ висвітлювали реальну ситуацію в Україні та війну з РФ.

Щодо Twitter, то Роскомнагляд ще не підтвердив, що це він заблокував соцмережу. Проте, згідно з моніторингом GlobalCheck, Twitter перестав відкриватися в Росії.

Тим часом, відеохостинг YouTube заблокував доступ в Україні до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема Першого каналу, "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.