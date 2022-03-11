В Meta разрешили в соцсетях писать "смерть российским оккупантам"

Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешит призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, об этом говорится во внутренних письмах Meta-платформы.

Также соцсеть временно разрешает некоторые сообщения, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Беларуси Александра Лукашенко. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.

Временные изменения политики" распространяются на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.

Компания Meta отреагировала на материал Reuters, в котором утверждается, что Facebook разрешили "язык ненависти" пользователям из стран Восточной Европы в адрес россиян.

"Это действительно сенсационный заголовок, который не соответствует обновлению политики", – написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

В тоже время он сказал, что соцсеть временно разрешила использовать выражения в форме "смерть российским оккупантам".

"В результате российского вторжения в Украину мы временно допустили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как «Смерть российским оккупантам!». Мы не разрешали призывов к насилию против гражданских россиян", - заявил Стоун.

В России возмущены политикой корпорации Meta, которая решила разрешить в Instagram и Facebook призвать к насилию против российских солдат и к смерти президента РФ Владимира Путина и утверждают, что обновленная политика Meta "агрессивная и преступная" и "ведет к разжиганию ненависти и вражды к россиянам", а действия компании - "еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил".

Российское посольство требует "прекратить экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", пишет российский "Интерфакс".

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