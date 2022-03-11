У Meta дозволили в соцмережах писати "смерть російським окупантам"

Користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволить закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна чи самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, про це йдеться у внутрішніх листах Meta-платформи.

Також соцмережа тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які містять заклики до смерті президента РФ Володимира Путіна та його колеги з Білорусі Олександра Лукашенка. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце та метод.

Тимчасові зміни політики поширюються на Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Росію та Україну.

Компанія Meta відреагувала на матеріал Reuters, у якому стверджується, що Facebook дозволили "мову ненависті" користувачам із країн Східної Європи на адресу росіян.

"Це справді сенсаційний заголовок, який не відповідає оновленню політики", - написав представник Meta Енді Стоун у Twitter.

Водночас він сказав, що соцмережа тимчасово дозволила використати висловлювання у формі "смерть російським окупантам".

"В результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово допустили форми політичного самовираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання, такі як "Смерть російським окупантам!". Ми не дозволяли закликів до насильства проти громадянських росіян", - заявив Стоун.

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