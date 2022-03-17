З Twitter видалили понад 50 тисяч фейкових постів про війну в Україні

Соціальна мережа Twitter видалила або позначила як недостовірні понад 50 тисяч повідомлень, що містять неправдиву інформацію про війну Росії проти України.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила віцепрезидент із публічної політики Twitter Шинейд МакСвіні.

За її словами, Twitter активно виявляє дезінформацію та інші порушення правил.

"З початку війни в Україні ми видалили понад 75 тисяч профілів через порушення нашої політики щодо спаму та маніпуляцій на платформі Twitter. За допомогою цих профілів було зроблено чимало спроб маніпуляцій у сервісі, зокрема фінансово мотивованого", — написала МакСвіні.

Вона також зазначила, що у Twitter суттєво збільшився обсяг контенту, який поширювався в оманливому чи неточному контексті.

Зокрема, в соцмережі поширювалися відео старих воєнних конфліктів, які видавалися за події, що нині відбуваються в Україні.

"Згідно з нашою політикою щодо штучно створених та спеціально оброблених медіафайлів, ми позначили або видалили понад 50 тисяч зразків контенту", – заявила топ-менеджер Twitter.

Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram дозволили користувачам з деяких країн закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна чи самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 4 березня Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. Крім цього, перестала працювати соціальна мережа Twitter.