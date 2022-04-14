Без Times New Roman та Arial: громадянам РФ заблокували доступ до популярних шрифтів

Північноамериканська корпорація Monotype закрила для громадян Російської Федерації доступ до своїх шрифтів.

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Як повідомляє видання "Ведомости", йдеться про популярні шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica.

За інформацією видання, сам сайт доступний в Росії, однак користувачі не можуть отримати доступ до бібліотеки шрифтів.

При цьому Відомості зазначають, що саме зазначені шрифти передбачені державним стандартом Російської Федерації для документів.

На сайті та в соціальних мережах компанії поки що немає офіційного коментаря на цю тему.

При спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів, користувач бачить повідомлення про заборону доступу.

"Ймовірно, власник сайту встановив обмеження, які перешкоджають вам отримати доступ до сайту", — йдеться у повідомленні.

У той же час при використанніVPN-сервісу сторінка відкривається, і користувач під час реєстрації на платформі отримує доступ до шрифтів.

Monotype Imaging — північноамериканська корпорація, розташована в місті Уоберн, (штат Массачусетс, США), що спеціалізується в області дизайну гарнітур, а також текстових і графічних рішень для використання у сфері споживчої електроніки.

Нагадаємо, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.