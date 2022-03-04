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Категория
IT и Телеком
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Крупнейшие VPN-сервисы отказались сотрудничать с Россией

Крупнейшие VPN-сервисы отказались сотрудничать с Россией
DDoS-атаки на украинские веб-ресурсы предупреждают более 10 VPN-сервисов. Фото: Pexels

Руководство Киберполиции Украины обратилось к крупнейшим мировым VPN-сервисам с просьбой прекратить сотрудничество с Российской Федерацией. 

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Нацполиции, крупнейшие мировые VPN-сервисы откликнулись на просьбу украинских правоохранителей прекратить работу с государством-агрессором.

В частности, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ.

В общей сложности, по данным Киберполиции, более десяти VPN-сервисов предупреждают DDoS-атаки на украинские веб-ресурсы.

Кроме этого, VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.

В свою очередь сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.

Ранее сообщалось, что украинская IT-компания MacPaw предоставила бесплатный доступ к VPN-сервису на один год. 

Автор:
Дмитрий Нарожный