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- IT и Телеком
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Крупнейшие VPN-сервисы отказались сотрудничать с Россией
Руководство Киберполиции Украины обратилось к крупнейшим мировым VPN-сервисам с просьбой прекратить сотрудничество с Российской Федерацией.
Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Нацполиции, крупнейшие мировые VPN-сервисы откликнулись на просьбу украинских правоохранителей прекратить работу с государством-агрессором.
В частности, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ.
В общей сложности, по данным Киберполиции, более десяти VPN-сервисов предупреждают DDoS-атаки на украинские веб-ресурсы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.
В свою очередь сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.
Ранее сообщалось, что украинская IT-компания MacPaw предоставила бесплатный доступ к VPN-сервису на один год.