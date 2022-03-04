Крупнейшие VPN-сервисы отказались сотрудничать с Россией

Руководство Киберполиции Украины обратилось к крупнейшим мировым VPN-сервисам с просьбой прекратить сотрудничество с Российской Федерацией.

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Нацполиции, крупнейшие мировые VPN-сервисы откликнулись на просьбу украинских правоохранителей прекратить работу с государством-агрессором.

В частности, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ.

В общей сложности, по данным Киберполиции, более десяти VPN-сервисов предупреждают DDoS-атаки на украинские веб-ресурсы.

Кроме этого, VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.

В свою очередь сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.

Today the direction of support discussions changed!

Thanks to all our users for your words of support.



FYI, most of our team is located in Ukraine, where Russia started a war today. pic.twitter.com/cn9S1vuikc — Vasiliy Ivanov (@vasyl_keepsolid) February 24, 2022

Ранее сообщалось, что украинская IT-компания MacPaw предоставила бесплатный доступ к VPN-сервису на один год.