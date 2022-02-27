MacPaw предоставил пользователям бесплатный доступ к VPN-сервису на год

Украинская IT-компания MacPaw предоставляет бесплатный доступ к VPN-сервису на один год.

Как сообщили в компании, доступ можно получить по промокоду SAVEUKRAINE.

"Открыли доступ к годичной подписке ClearVPN по промокоду SAVEUKRAINE. Вот ссылка: https://rebrand.ly/saveukraine", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в MacPaw пообещали своим пользователям, что CleanMyMac, Setapp и все их продукты будут работать без сбоев.

"Мы готовились к этим обстоятельствам и обеспечили отсутствие перебоев в поддержке и развитии нашей продукции", – сообщили в компании.

Напомним, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины в июне 2021 года превышала $9 млрд.

Большая часть этой суммы пришлась на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.