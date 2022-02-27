- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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MacPaw предоставил пользователям бесплатный доступ к VPN-сервису на год
Украинская IT-компания MacPaw предоставляет бесплатный доступ к VPN-сервису на один год.
Как сообщили в компании, доступ можно получить по промокоду SAVEUKRAINE.
"Открыли доступ к годичной подписке ClearVPN по промокоду SAVEUKRAINE. Вот ссылка: https://rebrand.ly/saveukraine", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в MacPaw пообещали своим пользователям, что CleanMyMac, Setapp и все их продукты будут работать без сбоев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы готовились к этим обстоятельствам и обеспечили отсутствие перебоев в поддержке и развитии нашей продукции", – сообщили в компании.
Напомним, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины в июне 2021 года превышала $9 млрд.
Большая часть этой суммы пришлась на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.