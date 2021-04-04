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Совокупная стоимость ТОП-30 украинских стартапов превышает $9 млрд — Forbes

Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд.

Данные приведены в рейтинге ТОП-30 лучших украинских стартапов, составленным изданием Forbes.

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Указано, что большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.

"Всего компании из списка получили не менее $1,15 млрд инвестиций. Лишь несколько обошлись без стороннего капитала или предпочитают не раскрывать суммы вложений", — объяснили авторы исследования.

Как отмечается, подавляющее большинство участников рейтинга — компании возрастом от 4 лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели.

При этом только одна компания из списка — Ajax — создает хардверные решения — охранные системы. Остальные разрабатывают только софт, указывают в издании.

Там также добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5000 человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.

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"В рейтинг вошли продуктовые технологические компании, в которых, как минимум, один из основателей должен иметь украинское гражданство и работать в Украине либо в Украине должен быть расположен крупнейший центр разработки", — объяснили в Forbes особенности методологии составления рейтинга.

Напомним, 15 марта 2021 года украинский венчурный фонд Genesis Investments сообщил, что инвестирует $100 тысяч во все стартапы из Украины и Беларуси, которые пройдут в Y Combinator.

17 марта глава IT-компании Digis Никита Нагаткин вместе с бывшим главой Eurosport Жан-Тьерри Августином создали бизнес-акселератор Richelieu V, который планирует инвестировать от $10 тысяч до $100 тысяч в стартапы Украины в обмен на долю в компании.

Сума венчурных инвестиций в украинские технологические компании в 2020 году достигла рекордной цифры в $571 млн, говорится в отчете AVentures Capital.

Как сообщалось, украинский профориентационный EdTech-стартап Choizy выпустил приложение по подбору профессии с помощью искусственного интеллекта.

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