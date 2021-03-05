Бизнес 7 часов назад

Стартап Choizy выпустил приложение по подбору профессии искусственным интеллектом

В течение марта и апреля PRO-версия приложения будет бесплатной

Команда стартапа. Фото: Choizy Команда стартапа. Фото: Choizy
Команда стартапа. Фото: Choizy

Украинский профориентационный EdTech-стартап Choizy выпустил приложение по подбору профессии с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении компании.

"С помощью недавно выпущенного приложения школьники смогут определиться с будущей профессией, студенты поймут, какая первая работа им больше всего подходит, а уже работающие специалисты смогут понять, в какую сферу им стоит перейти в случае необходимости", — отмечается в нем.

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На основании анализа интересов человека приложение предлагает пройти учебный путь. Каждый раз, выбирая одно из трех предложенных видео из разных сфер, а затем оценивая его, пользователь приближает себя к итоговому результату, который формируется искусственным интеллектом.

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"К сожалению, ни один карьерный консультант не может досконально знать нюансы более 400 профессий, и только благодаря использованию приложения человеку может быть более понятно, что ему нравится, а что нет. В будущем также в приложении будут предлагаться необходимые навыки и места, где они могут быть усовершенствованы", — отмечают в Choizy.

На данный момент, в приложении доступны 36 ниш и свыше 400 профессий для выбора. Первые два месяца — март и апрель — PRO-версия будет бесплатной.

Напомним, месяцем ранее Choizy сообщил, что привлек первые средства от инвестора из Украины.

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