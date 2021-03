Образовательный стартап из Украины привлек $35 млн инвестиций

Украинская компания Preply, которая разрабатывает образовательный маркетплейс, привлекла аунд B в размере $35 млн, передает AIN.UA.

Как отмечают в издании, в раунде принимали участие Owl Ventures и Full In Partners, а также ранее инвестировавшие в компанию Point Nine Capital, Hoxton Ventures, EduCapital, All Iron, Diligent Capital и Evli Growth Partners.

По словам CEO Preply Кирилла Бигая, привлеченные деньги пойдут на увеличение штата: компания планирует удвоить штат во всех регионах, где работает. Preply основана в 2013 году и этот раунд суммарно превышает все инвестиции, которые компания привлекала с тех пор.

Из-за популярности онлайн-обучения в пандемию, а также технологий ИИ, которые применяются при обучении, компания увеличила количество активных учеников и репетиторов за последнее время. Количество уроков на одного ученика выросло на 16%.

В издании отмечают, что среди 68% украинцев на платформе самым популярным языком является английский, также популярны немецкий, испанский, французский и польский.

Почти 35% от общего количества часов изучения украинского языка на платформе приходится на США, а за ними следуют Великобритания и Украина.

Preply — онлайн-платформа, которая объединила более 40 тысяч репетиторов, преподающих 50 языков сотням тысяч учащихся в 180 странах мира. В двух офисах компании (Киев и Барселона) работает более 250 человек.

Напомним, украинский профориентационный EdTech-стартап Choizy выпустил приложение по подбору профессии с помощью искусственного интеллекта.