MacPaw надав користувачам безкоштовний доступ до VPN-сервісу на рік

Українська IT-компанія MacPaw надає безкоштовний доступ до VPN-сервісу на один рік.

Як повідомили в компанії, доступ можна отримати за промокод SAVEUKRAINE.

"Відкрили доступ до річною підписці ClearVPN за промокоду SAVEUKRAINE. Ось посилання: https://rebrand.ly/saveukraine ", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, MacPaw пообіцяли своїм користувачам, що CleanMyMac, Setapp і всі їхні продукти будуть працювати без збоїв.

"Ми готувалися до цих обставин і забезпечили відсутність перебоїв у підтримці та розвитку нашої продукції", – повідомили у компанії.

Нагадаємо, що сукупна вартість 30 найбільших стартапів України в червні 2021 року перевищувала $9 млрд.

Більшість цієї суми припала на компанії з першої шістки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream і MacPaw.