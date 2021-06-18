Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок

За полтора года деятельности Украинского фонда стартапов (USF) удалось обработать около 3000 заявок.

Об этом в рамках своего выступления на iForum 2021 заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, передает корреспондент Delo.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам чиновника, из этих трех тысяч 180 стартапов получили финансирование. При этом в общей сложности на эти стартапы ушло около $5 млн.

Борняков заявил, что Фонд стартапов стал самым большим ангельским инвестором в Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе.

"Путь к этому был долгий и сложный. В 2018 году был зарегистрирован Фонд стартапов, потом была презентована концепция. В августе 2019 года был создан первый состав Наблюдательного совета, уже в декабре 2019 года начал принимать первые заявки, а в феврале 2020-го первые стартапы уже получили гранты", — подчеркнул замглавы Минцифры.

Ранее сообщалось, что украинский профориентационный EdTech-стартап ChoiZY привлек первые инвестиции от бизнес-ангела из Украины.

А другой украинский стартап Propertymate привлек $1 млн на развитие бизнеса в США.

Ранее базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen, которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $20,5 млн в рамках финансирования серии A.

Напомним, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.