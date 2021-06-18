Бизнес 50 минут назад

Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок

Фонд стартапов стал самым большим ангельским инвестором в Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе

Фото: usf.com.ua Фото: usf.com.ua
Фото: usf.com.ua

За полтора года деятельности Украинского фонда стартапов (USF) удалось обработать около 3000 заявок.

Об этом в рамках своего выступления на iForum 2021 заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, передает корреспондент Delo.ua.

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По словам чиновника, из этих трех тысяч 180 стартапов получили финансирование. При этом в общей сложности на эти стартапы ушло около $5 млн.

Борняков заявил, что Фонд стартапов стал самым большим ангельским инвестором в Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе.

"Путь к этому был долгий и сложный. В 2018 году был зарегистрирован Фонд стартапов, потом была презентована концепция. В августе 2019 года был создан первый состав Наблюдательного совета, уже в декабре 2019 года начал принимать первые заявки, а в феврале 2020-го первые стартапы уже получили гранты", — подчеркнул замглавы Минцифры.

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Ранее сообщалось, что украинский профориентационный EdTech-стартап ChoiZY привлек первые инвестиции от бизнес-ангела из Украины.

А другой украинский стартап Propertymate привлек $1 млн на развитие бизнеса в США.

Ранее базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen, которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $20,5 млн в рамках финансирования серии A.

Напомним, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.

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