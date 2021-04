Бумага из опавших листьев. Как украинцы превращают школьные идеи в успешные стартапы

Уроженец Закарпатской области Валентин Фречка еще учась в школе придумал и запустил технологию изготовления промышленной бумаги из опавших листьев. Уже сейчас в Харькове и в Ровно из нее делают бумажные пакеты, которые выдерживают до 8 килограммов веса. Из такой бумаги можно еще делать лотки для яиц, подстаканники, коробки для ягод, бумагу для рисования и печати.

В компании уже переработали несколько тонн листьев и останавливаться не собираются. Валентин рассказал Delo.ua о том, как начинался запуск проекта, с какими сложностями сталкиваются стартапы в Украине и почему он сейчас присматривается к соломе.

Школьные опыты

Первые шаги к созданию стартапа были еще во время учебы в школе, когда Валентин был членом Малой академии наук Украины и исследовал экологию. Предыдущие проекты разработчика также были связаны с экологическим инжинирингом и в какой-то момент Валентин со своей учительницей начал исследовать структуру целлюлозных волокон листьев, сена и травы.

В листьях молодой исследователь обнаружил волокно, которое можно использовать при производстве бумаги. Поэтому с командой единомышленников продолжили изучать проблему и делиться результатами с единомышленниками. Об исследовании заговорили и в Украине, и в мире.

В итоге школьный проект в 2017 году стал стартапом и по сей день развивается. Цель — в ближайшее время выйти в коммерцию. Работает над проектом Валентин и его бизнес-партнер Андрей Варцаба. Всего в команде 10 человек в Украине.

Основатель компании RE-leaf Paper Валентин Фречка. Фото: Facebook / Valentyn Frechka

Неудачный старт

В 2020 году на одном из Pitch Day, организованным Украинским Фондом стартапов, были объявлены победители, среди которых был стартап RE-leaf PAPER. Стартапу удалось победить только с третьей попытки.

Валентин говорит, что среди жюри, в основном, были эксперты из сферы IT, которые плохо понимают подобные технологии. Но все же с третьей попытки удалось победить, где по итогу Фондом было предусмотрено финансирование в сумме $25 тысяч на стадии pre-seed, однако компания денег не получила.

По словам Валентина, Украинский Фонд стартапов предоставил договор, где они позиционируют себя как учреждение, которое полностью следит за всей деятельностью стартапа на протяжении двух лет. Также, если компания на стороне привлекает большие инвестиции, она обязана уведомить об этом Фонд. В случае нарушения условий договора Фонд, после утверждения Наблюдательным советом, имеет право забрать все выделенные деньги, выданные в рамках УФС Pitch Day.

"Еще один момент в договоре, с которым мы не согласны, что Фонд не несет ответственности за раскрытие информации, которую получает от стартапа и имеет право раскрыть данные интеллектуальной собственности, что несет большую угрозу для компании. Вот, как звучит этот пункт договора: "Стартап предоставляет Фонду право использовать бесплатно и по своему усмотрению все документы и информацию, полученную в процессе предоставления гранта, если такое использование соответствует существующим правам интеллектуальной и промышленной собственности", — рассказал Валентин.

Иными словами, все то, что является ценностью и лежит в основе бизнеса RE-leaf PAPER — технологию, которая может быть нами продана по лицензионному договору и приносить стабильный доход, компания должна отдать бесплатно УФС, а УФС бесплатно и по собственному усмотрению может передать всю нашу запатентованную разработку кому угодно, говорит собеседник.

"Мы предлагали внести некоторые правки в договор, но они (Фонд — Delo.ua) были непоколебимы. Мы не отказывались от денег, но так и не получили их. Более того, мы и от Наблюдательного совета не получили никакого ответа. Возможно, Фонд для других и является классным, но контролировать деятельность стартапа на протяжении двух лет, в рамках грантового финансирования, держать стартап на коротком поводке положениями договора, как разрешать/не разрешать смену корпоративных прав, проводить деятельность исключительно в рамках грантового договора и прочая ересь, это не ок", — сетует Валентин.

Пакет из переработанных листьев. Фото: Facebook / Valentyn Frechka

Основателей RE-leaf PAPER несколько раз направляли в Наблюдательный Совет фонда по вопросу договора, но по итогу достучаться и отстоять свои интересы не удалось.

Зато молодой проект поддержали представители промышленности — Житомирский Картонный Комбинат и Цюрупинская бумажная компания, на мощностях которой еще во времена СССР производили альтернативное волокно из камыша.

Также компании самостоятельно удалось выйти на мировой фонд Canopy, которые внесли RE-leaf PAPER в реестр на ряду с Next, Gap Inc., Amazon, Gucci, H&M, Levi Strauss & Co., Tesco. В стороне не остался и Всемирный фонд природы World Wide Fund for Nature, который также поддержал компанию по переработке листьев. Также ребята продолжают попытки привлечь к стартапу украинских инвесторов. На сегодняшний день ведутся переговоры с одним из фондов Василия Хмельницкого, который проявил интерес к стартапу.

"Сейчас мы на этапе инвестирования в производство. Для запуска мини производства необходимо от $350 тысяч с минимальными мощностями — порядка 140 тонн в год. И максимальная мощность — 20 тысяч тонн опавшей листвы в год, в который нужно вложить $3,8 млн", — рассказал Валентин.

От листка к сумке

RE-leaf PAPER работает по двум бизнес-моделям. Первая — переработка опавшей листвы в коллаборации с Житомирским картонным комбинатом, который предоставил площадь и мощности. В его цехах команда и производит бумагу.

Листву перемалывают в специальном реакторе, где само волокно максимально измельчается. Далее сырье отгружается и идет на промывку, плюс проходят дополнительную очистку от мусора и ненужных элементов. Следующий этап — сырье из переработанных листьев и из другой емкости с макулатурой потоком соединяется, где уже оборудование делает готовый продукт, то есть бумагу. Продукция RE-leaf PAPER является композитной, где используется низкокачественная макулатура, волокно из листьев, а как итог — бумага без химикатов.

На Житомирском комбинате делают только волокно. После отжима его везут в Херсонскую область на Цюрупинский бумажный комбинат. В Херсоне находится тихоходная машина, которая делает бумагу. При нынешних объемах нет возможности делать продукт на быстрых оборудованиях, которые производят крупные партии. Там же мотают рулоны бумаги, режут на форматы и оттуда часть отправляют в Ровно и в Харьков.

В Харькове из нее делают бумажные пакеты без ручек, в Ровно с ручками. Затем из этих точек идет рассылка заказчикам. Всего из бумаги делают 12 размеров пакетов с ручками и без них, а один пакет имеет доступ к нагрузке до 8 килограмм. Также из данной бумаги можно делать яичную тару, держатели для стаканов, коробки для ягод, бумагу для рисования и печати.

Пакеты из переработанных листьев RE-leaf Paper. Фото: Facebook / Valentyn Frechka

Компания уже продает свою продукцию в двух точках в городе Ужгород. Также бумага уже была экспортирована в Британию и Австрию.

Сейчас компания полностью реинвестирует заработанные деньги. Так как на реализацию у компании нет средств, Валентину приходится договариваться о сотрудничестве путем займа денег для изготовления бумаги, а уже после ее продажи возвращают деньги компании-заемщику. Некоторые не сразу соглашаются на данную сделку, однако зачастую поступает положительный ответ, так как многим представителям бизнеса это интересно.

Еще одна бизнес-модель

Кроме того, ребята собирают, сушат, гранулируют и хранят опавшее листья в качестве сырья для будущей бумаги. Сначала начинали собирать в Киеве, но теперь стартап снабжают сырьем Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Запорожье, Харьков и другие города.

Рулон бумаги из переработанных листьев. Фото: Facebook / Valentyn Frechka

В прошлом году для RE-leaf было собрано порядка 23 тысяч тонн листьев, а переработать за год удалось около 3,5 тонн. Из-за того, что все оборудование низкотоннажное и часть сырья пришлось направить на пилотный проект для презентации перед инвесторами, ребятам удалось переработать не так много, как хотелось.

"Сейчас мы все делаем собственными силами и возможности производить 100 тонн волокна в месяц пока нет возможности. Все упирается в финансирование — если оно будет, то мы сможем приступить к процессу выстраивания устойчивого производства в больших масштабах", — отметил Валентин.

В перспективе Re-Leaf Paper рассчитывают использовать потенциал других отходов с более качественным волокном, например, солому. Говорят, что используя альтернативные виды сырья, можно закрыть потребность рынка на 80-90%, где часть использовать внутри страны и часть для импортозамещения.

"Мы хотим сделать революцию на рынке бумаги, в первую очередь в Украине затем в Европе. В мире работает всего несколько предприятий, которые работают на альтернативном сырье, как солома. Моя цель — это глобализация данного процесса, чтобы было меньше необходимости рубить деревья. В Украине есть 115 тысяч тонн соломы, которая никак не задействована и просто гниет на полях. Эти 115 тысяч могут стать тысячами тонн бумаги", — подытожил Валентин.

