Крафтовая бумага и приложение для больных деменцией: Фонд стартапов раздал по $25-50 тысяч

По итогам четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого Pitch Day организованных Украинским фондом стартапов объявлены семь победителей, которые будут профинансированы для дальнейшего развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского фонда стартапов.

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Основными критериями оценки pre-seed проектов являются: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея, стратегия развития. По итогам трех Pitch Day свои идеи представили 32 стартапа на этапе pre-seed, среди которых семь компаний получат грант в сумме $25 и $50 тысяч каждый. Данное решение было принято на заседании Наблюдательного совета Фонда.

Стартапы на этапе pre-seed получат грант в сумме $25 тысяч:

RE-leaf PAPER. Крафтовая бумага, изготовленный по технологии RE-leaf, на основе волокнистой массы с опавших листьев.

iceFood. Замороженные ready-to-eat здоровые и полезные первые блюда, вторые блюда, десерты, смузи и хэлси боули, для приготовления которых достаточно 3-5 мин.



AI Impulsar. Программное обеспечение Impulsar может "заглянуть в будущее" и спасти жизнь. Impulsar помогает контролировать и анализировать состояние людей с аутизмом и деменцией, и заранее извещает людей с эпилепсией о вероятности развития кризисного состояния.



Muscreators. Онлайн сервис для эффективного и масштабного промоушена артиста. Предоставляет готовые решения для эффективных промо кампаний на мировые и локальные рынки.



Smart Way. Сервис международных перевозок. Мобильное приложение для: водителя, перевозчика, отправителя / получателя товара, с целью быстрого прохождения границы, заказ онлайн таможенных услуг и получения полезных сервисов в дороге. Мобильное приложение для для простого взаимодействия с таможней на границе.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант в сумме $50 тысяч:

eSalesPlatform. E-commerce платформа, которая помогает ритейлеру расширить рынки сбыта на международные маркетплейсы, такие как Amazon и eBay.



HackenAI. Мобильное приложение для личной кибербезопасности. ХакенАИ сочетает в себе самые необходимые средства кибербезопасности, такие как парольный менеджер, мониторинг скомпрометированных аккаунтов, двухфакторная аутентификация, ВПН, защищенное хранилище, антифишинг и многое другое.

Напомним, что глава Минцифры через Фонд стартапов решил поддержать креативные проекты.