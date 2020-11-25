Бизнес 20 минут назад

Крафтовая бумага и приложение для больных деменцией: Фонд стартапов раздал по $25-50 тысяч

Наблюдательный совет Украинского фонда стартапов определил семь победителей для финансирования бизнес-идей

Pitch Day. Фото: пресс-служба Украинского фонда стартапов Pitch Day. Фото: пресс-служба Украинского фонда стартапов
Pitch Day. Фото: пресс-служба Украинского фонда стартапов

По итогам четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого Pitch Day организованных Украинским фондом стартапов объявлены семь победителей, которые будут профинансированы для дальнейшего развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского фонда стартапов. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Основными критериями оценки pre-seed проектов являются: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея, стратегия развития. По итогам трех Pitch Day свои идеи представили 32 стартапа на этапе pre-seed, среди которых семь компаний получат грант в сумме $25 и $50 тысяч каждый. Данное решение было принято на заседании Наблюдательного совета Фонда. 

Читайте также:
"Коронавирус повлиял на нас позитивно": как украинское приложение Reface покорило США

Стартапы на этапе pre-seed получат грант в сумме $25 тысяч: 

RE-leaf PAPER. Крафтовая бумага, изготовленный по технологии RE-leaf, на основе волокнистой массы с опавших листьев.

iceFood. Замороженные ready-to-eat здоровые и полезные первые блюда, вторые блюда, десерты, смузи и хэлси боули, для приготовления которых достаточно 3-5 мин.

AI Impulsar. Программное обеспечение Impulsar может "заглянуть в будущее" и спасти жизнь. Impulsar помогает контролировать и анализировать состояние людей с аутизмом и деменцией, и заранее извещает людей с эпилепсией о вероятности развития кризисного состояния.

Muscreators. Онлайн сервис для эффективного и масштабного промоушена артиста. Предоставляет готовые решения для эффективных промо кампаний на мировые и локальные рынки. 

Smart Way. Сервис международных перевозок. Мобильное приложение для: водителя, перевозчика, отправителя / получателя товара, с целью быстрого прохождения границы, заказ онлайн таможенных услуг и получения полезных сервисов в дороге. Мобильное приложение для для простого взаимодействия с таможней на границе.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант в сумме $50 тысяч:

eSalesPlatform. E-commerce платформа, которая помогает ритейлеру расширить рынки сбыта на международные маркетплейсы, такие как Amazon и eBay.

HackenAI. Мобильное приложение для личной кибербезопасности. ХакенАИ сочетает в себе самые необходимые средства кибербезопасности, такие как парольный менеджер, мониторинг скомпрометированных аккаунтов, двухфакторная аутентификация, ВПН, защищенное хранилище, антифишинг и многое другое. 

Напомним, что глава Минцифры через Фонд стартапов решил поддержать креативные проекты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Без токсичности: как ЮНИСЕФ и Ассоциация киберспорта предлагают охранять детей в играх
Без токсичности: как ЮНИСЕФ и Ассоциация киберспорта предлагают охранять детей в играх
Как вести страничку: гид по базовому оформлению соцсетей для небольшого бренда
Как вести страничку: гид по базовому оформлению соцсетей для небольшого бренда
Всеукраинский онлайн-форум "Бизнес без бумаги": электронное будущее становится настоящим
Всеукраинский онлайн-форум "Бизнес без бумаги": электронное будущее становится настоящим
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк" — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Мы хотим обогнать ПриватБанк", — в monobank рассказали, кого видят своими конкурентами

  3. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  4. Рейтинг лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

  5. "Это лучше, чем неопределенность": Ткаченко инициирует новогодний локдаун на две недели

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...