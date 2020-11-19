IT и Телеком 20 минут назад

Глава Минцифры через Фонд стартапов решил поддержать креативные проекты

Через этот фонд можно получить грант размером до 50 000 долларов

Михаил Федоров (в центре). Фото: Facebook Михаил Федоров (в центре). Фото: Facebook
Михаил Федоров (в центре). Фото: Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил предоставлять гранты на стартапы и продукты, связанные с креативной индустрией через Украинский фонд стартапов. Об этом он рассказал во время IV Международного форума "Креативная Украина", передает "Укринформ".

"У нас при Министерстве финансов есть Фонд стартапов. Он делает грантовую поддержку для различных технологических проектов. Есть предложение добавить в этот фонд отдельную секцию для креативной индустрии", — отметил Федоров.

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Он подчеркнул, что через этот фонд можно получить грант размером до 50 000 долларов.

"Мне кажется, что такая грантовая поддержка во время пандемии очень важна. Это можно сделать очень быстро: актуализировать, сделать сбор таких проектов и инвестировать десятки крутых стартапов", — пояснил министр.

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По его словам, следующей украинской компанией, которую можно будет капитализировать, станет та, что создаст приложение с современными аудиокнигами экономического и бизнес направления на украинском языке.

"Я пользуюсь четырьмя — пятью мобильными приложениями аудиокниг и электронными книгами и там очень мало украинской литературы. И я считаю, что это большой рынок. И я считаю, что следующая компания, которую можно будет капитализировать — это будет приложение с этого направления", — подчеркнул Федоров.

Напомним, в конце мая 2020 года в формате дистанционной видео-конференции состоялись пятый и шестой Pitch Days, организованный Украинским фондом стартапов (Ukrainian Startup Fund), на котором разработчики и специалисты представили 18 стартапов.

Ранее Украинским фондом стартапов было принято решение профинансировать десять идей на этапе pre-seed и seed.

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