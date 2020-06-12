Вечный блокнот: как украинские школьники создали стартап, собравший $20 тысяч за сутки

Nuka — это своеобразная "вечная канцелярия": блокнот, который не рвется и не намокает при контакте с влагой, карандаш из сплава пяти металлов, который не нужно регулярно подтачивать. Записи в блокноте можно стирать специальными салфетками или спреем из баллончика. А записанную в блокнот информацию можно сканировать с помощью приложения nuka и сохранять в цифровом виде.

Придумал это все CEO & Co-founder nuka, семнадцатилетний Никита Владыкин вместе со своими товарищами Катериной Михалко и Евгением Шило. В начале 2020 года nuka стал одним из 15-ти украинских стартапов, который поехал на крупнейшую технологическую выставку Startup Grind Global 2020 в Кремниевую долину в США.

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Delo.ua встретилось с Никитой Владыкиным и поговорило с ним о планах по развитию nuka, о технологиях и том, каково это в подростковом возрасте создать стартап, который за сутки собирает десятки тысяч долларов инвестиций.

Никита, расскажи, когда появился ваш проект nuka?

— 31-го августа 2017 года. С сентября, с первых чисел, мы стали разрабатывать концепцию, в деталях описывать, как будет выглядеть наш продукт, какой функционал, на какого потребителя мы работаем. Начали проводить ресерч рынка, конкурентов.

Несколько месяцев мы занимались прототипированием, чтобы получить функционирующий продукт. За первые 7 месяцев с момента создания идеи, мы смогли попасть в акселератор, получить первое финансирование для того, чтобы дальше продолжить разработку продуктов и партнеров, которые помогли нам со стартом производства в Китае и запуском краудфандинга.

Как ваша команда вообще пришла к идее создания блокнота и карандаша?

— Я работал в креативной индустрии и постоянно использовал канцелярию, использовал блокнот с ручкой и карандашами для того, чтобы зарисовывать какие-то идеи, для того, чтобы решать проблемы клиентов. В год у меня уходило 4-5 таких блокнотов. К тому же я использовал много разных блокнотов, видел их недостатки, понимал, что можно в них улучшить.

К тому же, исписав кучу блокнотов важной и полезной для меня информацией, все это хранилось стопками бумаги, и когда мне было что-то нужно, я не мог найти эту информацию. Я стал использовать через силу электронные заметки. Я их и раньше комбинировал с обычными блокнотами, а теперь стал все записывать в цифровые заметки. Но мне этот процесс совсем не понравился. Он не такой творческий.

И я подумал, что надо совместить физическую канцелярию с удобствами, которые я получаю от диджитал заметок. Изначально была идея просто сделать крутую канцелярию. Потом уже появилась та концепция "вечной" канцелярии, к которой мы пришли.

Когда вы придумывали свой проект, не было мысли, что блокнот — это уже устоявшаяся вещь, и в этой индустрии сложно придумать что-то новое?

— Наоборот, мы столкнулись с тем, что в этой сфере никто не думает ни о чем новом. У блокнота нет идеальных решений. Даже по тем небольшим количествам переменных, которые существуют в обычном блокноте. Если зайти на Amazon, то после пятого блокнота в ТОП-10 или ТОП-100 самых продаваемых блокнотов на Amazon идет всякий бред. Люди покупают это от отчаяния, потому что просто нет других предложений. Это блокноты между собой похожи и мало чем отличаются. Есть яркие игроки, но и у них тоже множество недостатков, множество недоработок.

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Как, например, у Moleskine?

— Да. Но в этой огромной и привычной индустрии годами не происходит никаких существенных изменений. Нет универсального решения.

Наш целевой потребитель ценит "письмо рукой". Этот человек, наш покупатель, может иметь и iPad Pro, потому что он работает в креативных индустриях, например, иллюстратором и, в то же время, он будет пользоваться нашим блокнотом.

Мы понимаем, что наша аудитория покупает Moleskine от отсутствия альтернативы, но когда она увидит нас, она поймет, чего не дает им Moleskine. И это заставит их купить нашу канцелярию. То есть, блокноты — это такая вещь, особенно у нашей аудитории, которую люди покупают много раз.

Ты можешь рассказать о портрете вашего потребителя?

— Мы продолжаем до сих пор изучать наших клиентов. Мы интервьюируем покупателей, чтобы создать максимально реалистичный портрет. Ключевая аудитория для нас — это креативные профессии, которые используют канцелярию, как эстетический способ планирования, записывают идеи, скетчи. Этот человек работает в рекламном направлении, в дизайне или в сфере, где требуется большой поток креатива.

Сейчас это все проверяется на практике. У нас больше 2000 предзаказчиков и больше 2500 предзаказанных наборов. Но были очень интересные случаи, когда люди вообще не из нашей целевой аудитории покупали блокноты. Например, их заказал один американский пожарный. Он сделал предзаказ на много наборов, чтобы их продемонстрировать руководству. Он их планирует использовать, например, для каких-то зарисовок во время тренировок. Была также американская учительница в школе — это тоже не совсем наша целевая аудитория. Она заказала блокноты себе и сыну.

Ваш продукт нишевый или же со временем может стать массовым?

— Мы еще не продаемся в магазинах, онлайн-сторах. Мы собрали необходимую сумму на старте меньше, чем за сутки. И, на данный момент, у нас предзаказов уже больше, чем на $180 тысяч. Также у нас очень хорошая конверсия того, сколько человек посещает нашу краудфандинг страницу: каждый 5-й покупатель заказывает 2+ набора. Очень много людей заказывает 3-4 набора. Оставляют чек на $200-300 в предзаказе, потому что наш продукт настолько решает их проблему, что им хочется подарить его своим друзьям, родственникам. Наш блокнот находится во флагманском сегменте.

Но у нас есть план по продуктам, которые будут нацелены на разные аудитории с разными предпочтениями. Например, тетради для студентов и школьников. Мы хотим создать целую экосистему наших продуктов.

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До того, как выйти на краудфандинг, вы как-то пробовали своими силами найти спонсоров, инвесторов?

— Важно отметить, что когда мы запускались и готовились к краудфандингу, мне было 16-17 лет. У нас не было партнеров. Краудфандинг мы вели сами, сами запускали и допустили кучу грубых ошибок, но, несмотря на это, нам удалось показать результат. В этом заключается сложность, когда тебе приходится быстро учиться на собственных ошибках, не бояться ошибаться и идти дальше.

Потом у нас была задача, как можно быстрее провалидировать продукт. Через 7 месяцев после того, как пришла идея, мы познакомились с Владом Тисленко, который основал Concepter. Это студия, которая делает стартапы, связанные с каким-то физическими продуктами. Он позвал нас на отбор в свой акселератор. Мы прошли, попали в отбор из 80-ти стартапов, выбрали два, один из которых мы. Тогда мы получили первую инвестицию и саппорт.

Затем следующий этап — быстрее провалидировать продукт. Нам очень помогла поездка на CES. Там была публикация на BBC, благодаря которой о нас узнала широкая аудитория. После этого нам удалось найти еще нескольких инвесторов: Рагнар Саас — сооснователь Pipedrive, Lift99 и Salto Network и Денис Юрченко — ex Apple country manager.

Следующее событие, которое мы ожидаем, поможет выйти на новое развитие, в том числе — победа в конкурсе, инициированном Startup Grind Kyiv при поддержке Минцифры и программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Поездка на глобальную конференцию Startup Grind Global (в Кремниевой Долине) в составе украинской делегации уже принесла нам несколько крутых возможностей, о которых ещё рано говорить.

Когда вы попали в свой первый акселератор, у вас был уже какой-то концепт прототип?

— Да, была полностью сформулированная идея и был MVP, демонстрационный образец.

Его вы сами создавали своими силами?

— Да. С карандашом, реально, мы его точили вручную. А с блокнотом мы поехали на типографию, где объяснили, что нам нужно и все материалы привезли. У нас не типографская сборка, но принцип похожий.

И мы месяц ждали, пока нам соберут один образец, его не собрали. Качество и технология были на низком уровне. В итоге мы попросили просто доступ к их оборудованию и сами его собрали. Поэтому теперь мы собираем все в Китае.

Тебе было 17 лет, когда вы запустили первую платформу на Кикстартере, и за первые сутки собрали $20 тысяч. Какие у тебя были эмоции в тот момент?

— Два года до запуска краудфандинга я прожил в режиме марафона и ожидал, что во время краудфандинга можно выдохнуть и наблюдать результат проделанной работы. А по факту это были самые стрессовые полтора месяца жизни без сна. В середине кампании нам написали патентные тролли, что мы нарушаем чей-то патент и что нашу компанию закроют. Сразу пришлось быстро учиться патентному праву. Было несколько моментов, когда казалось, что все закроется.

Потом, когда все получилось и мы запустились, я лег спать. А проснулся и там снова нужно отвечать на письма, подогревать интерес прессы. И тогда наступило понимание, что все только начинается. По факту, радость перемешалась с пониманием, какая это ответственность. Сразу после этого нужно было ставить новые цели и идти дальше по плану. И мы сразу перешли к этому этапу. Поэтому эйфории особо не было.

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Что касается производства, у вас есть какие-то поставленные задачи, цифры, которых нужно достичь?

— Сейчас для того, чтобы что-то началось двигаться вперед, нам нужно произвести 5000 наборов (блокнот + карандаш). Если получится, мы сможем дальше расти, как компания.

Какие еще продукты планируете выпускать?

— Первое — это мобильное приложение. Оно должно помогать пользователю работать в цифровом виде со своими физическими записями. Потом вокруг этого уже выстраивать эко-систему своих продуктов.

Приложение будет вникать в контекст того, что ты записал рукой и сразу это все оцифровывать. Если ты написал про планы — приложение это распознает и закинет в календарь, если написал про задачи — приложение напомнит. Плюс оно позволит сортировать и структурировать записи.

Сейчас у вас есть концепт, вы запускаете в Китае производство, есть первые инвестиции на Кикстартере. Конец 2020 года, каким ты видишь?

— Цели на 2020 год у меня следующие: первое — наладить стабильное производство и поставки из Китая; второе — отправить все товары клиентам, поддержавших нас на краудфандинге. В-третьих, нужно запустить и настроить продажи на Amazon. В-четвертых — запустить и развивать собственный канал продаж nuka.me. Ну и пятое — начать работу с выбранными дистрибьюторами.

По поводу дистрибуции: это американский рынок или европейский тоже сюда входит?

— Нет, только американский. Это разные рынки, сейчас фокус на американский. Европейские рынки в планах на будущее.

Почему так?

— Во-первых, потому что Кикстартер подогрел американский рынок. Во-вторых, потому что на Amazon легче выйти, и клиент проще принимает решение о покупке, если видит крутой товар и хорошие отзывы на Amazon.

У тебя есть вообще свободное время, увлечения?

— Я пока не нашел баланс. Мне реально очень интересно делать стартап, мне очень интересно все, что с этим связано. Понимать, как эффективно взаимодействовать с людьми, эффективно доносить свои мысли, эффективно ставить какие-то задачи, эффективно ставить какие-то цели. Это меня очень драйвит и я даже свое свободное время посвящаю чтению книжек, изучению материала.

Беседовал Артур Заенц, специально для Delo.ua