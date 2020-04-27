Образование и карьера 1 час назад

Профессии будущего и бизнес в 10 лет: о чем говорили тинейджеры на online-ивенте Zavtra

В этом году ключевыми темами ивента стали профессии будущего, образование и экология. Старые тесты на профориентацию уже не работают, а миром будут править мультифункциональные сотрудники

Профессии будущего и бизнес в 10 лет: о чем говорили тинейджеры на online-ивенте Zavtra Профессии будущего и бизнес в 10 лет: о чем говорили тинейджеры на online-ивенте Zavtra

Ежегодно бизнес-медиа бюро Ekonomika+ вместе с деловым онлайн-изданием delo.ua проводят нетворкинг уникальных тинейджеров Zavtra. Спикеры активные и успешные представители поколения Z, которые создают стартапы еще в школе, делают научные изобретения, получают гранты на обучение, делятся опытом и инструментами. 

В этом году, 26 апреля, мероприятие прошло в онлайн-формате. Благодаря возможностям продакшена Ekonomika+ удалось создать максимальный эффект присутствия за счет трансляции на несколько профессиональных камер и монтажа в режиме реального времени. 

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Online-ивент Zavtra начался с активной тренировки вместе с тренером, сертифицированным инструктором  barre с международной лицензией International Ballet Barre Fitness Association Катериной Глушко. 

В этом году ключевыми темами ивента стали профессии будущего, образование и экология. Старые тесты на профориентацию уже не работают, а миром будут править мультифункциональные сотрудники делимся с вами основными тезисами из уст поколения Z.

Почему университет — это пустая трата времени, особенно, если ты не решил, чем хочешь заниматься? Об этом рассказал IT-разработчик Александр Андрющенко, который  создал чат-бот для подготовки к ЗНО. Он самый молодой спикер UaDigitals 2019, ментор для молодежи и за год вдохновил более 200 подростков развиваться и соединять учебу с построением карьеры.

Высшее образование не обязательно для того, чтобы начать работать. Учеба без цели  это пустая трата времени, и только учеба с практикой имеет смысл. Если ты не знаешь, чем хочешь заниматься, задай себе вопрос: что тебя драйвит? Я сформулировал цель: постоянно развиваться и становиться лучше. Я хотел чувствовать себя свободным. И это меня драйвит.

Если вы думаете, что начинать работать, а тем более открывать свой бизнес можно только по окончанию университета, вам понравится история Константина Лысенко. Свой первый бизнес Candy Shop, он основал в 10 лет. Сейчас ему 12, и на online-ивенте Zavtra он поделился инструментами финансовой независимости для подростков, а также рассказал, как начинал свой бизнес.

Свобода имеет несколько составляющих, одна из них это  финансовая независимость. Удовольствие + финансы, которые помогают в этом, = свобода. 

Есть три типа людей: офисные работники, финансовый рост которых ограничен зарплатой; предприниматели  это лидеры, финансовый рост которых не ограничен ничем; и креаторы — те, кто могут создать классную идею, но не могут ее реализовать.

Если вам тяжело выбрать, к какому типу вы относитесь, попробуйте себя в предпринимательстве или креаторстве.

Помимо выступлений тинейджеров, на online-ивенте Zavtra о профессиях будущего рассказали основатель и генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ" Дмитрий Корчевский и HR-эксперт с 20-летним опытом Татьяна Пашкина.

Они уверены: будущее за мультифункциональными игроками, которые владеют одной профессией и дополнительно обладают многими навыками. 

Среди профессий будущего: science-художник, IT-евангелист, биоинженер, менеджер краудфандинговых платформ, телемедик, специалист по искусственному интеллекту и другие. 

Помните: нет понятия "поменять профессию", есть понятие "постоянно учиться". И человек, который постоянно учится, будет управлять миром.

О развитии суперпамяти и составляющих эффективного обучения рассказал создатель образовательного проекта #БРЕЙНХАКЕР и директор по развитию Бизнес Радиом Виктор Рублев.

5 составляющих эффективного обучения:

  • мотивация и состояние;
  •  планирование и самодисциплина;
  • память и внимание;
  • техники работы с информацией;
  • мышление и решение задач.

Управляющий партнёр Junior Business Academy Дарина Агишева поделилась навыками, которыми обладают предприниматели, рассказала, как выработать предпринимательское мышление и поделилась инструментами по созданию бизнес-плана.

Начать проработку предпринимательского мышления стоит с развития навыков предпринимателя: принимать ответственность за свои действия, учиться через опыт, верить в себя, ставить цели и планировать их достижение, распоряжаться личными финансами и создавать правильное окружение.

Также Дарина поделилась тремя инструментами, которые помогут найти бизнес-идею: 

✅ слушать других и получить идеи для улучшения бизнеса или создания нового;

✅ наблюдать: держа глаза открытыми, предприниматели получают идеи, что нужно обществу;

✅ думать: осознать проблему и создать продукт для ее решения.

Накануне online-ивента Zavtra все желающие тинейджеры могли рассказать о своей бизнес-идее, заполнив форму. Затем организаторы выбрали одну идею, подключили участницу к трансляции и  вместе с Дариной Агишевой в прямом эфире проработали бизнес-план.

В блоке "Экология" юные эко-инфлюенсеры Алиса Шматуха, Анна Гусак и София Довгополая рассказали, какими действиями каждый из нас может помочь планете. 

Ежегодно, по официальным данным, украинцы выбрасывают 11 млн тонн мусора это около 300 кг на человека. Почти весь он остается лежать в земле, только маленькая часть сортируется. Основная причина экологической катастрофы — увеличение спроса на вещи. Их производство это всего лишь последствие. Одна лишь сортировка мусора не особо помогает. Все начинается с похода в магазин.

 

Говоря об образовании, младшее поколение сошлось в одном: наша школа не развивает критическое мышление и заточена исключительно на сдачу экзаменов. О разнице украинского и канадского обучения рассказала София Оноприенко:

Глобальная проблема нашей системы образования  она не включает ничего кроме уроков с 8 утра до 4 вечера. Прогрессивная школа  это об образовании целостной личности. Школа должна стимулировать раскрывать потенциал и развивать мыслителей и лидеров, а не исполнителей. 

В канадской школе нам дают возможность попробовать себя в разных профессиях, предоставляя стажировки. С нами работают по три тьютора, чтобы помочь не просто сдать экзамены, а понять, как на максимум реализовать свои навыки.

Представительница Украины на Детском Евровидении 2019 София Иванько рассказала, почему вместо обычной школы выбрала тьюторский класс, и как проходит обучение в таком формате. По ее словам, именно такой гибкий график учебы помог ей соединить учебу с поездкой на Евровидение и запись нового альбома.

Тьюторский класс это класс, где ты учишься сам. Я это выбрала, потому что поняла, что могу учиться быстрее, чем предлагает школьная программа, и хочу узнать больше, чем она предусматривает. Здесь у каждого ученика свой темп, но главное  не отставать от программы. Контрольные работы вы пишите практически в одинаковое время с другими учениками. 

Каким будет наше завтра мы решаем уже сегодня, и спикеры online-ивента Zavtra на своем примере вдохновили сотни тинейджеров не ждать окончания школы, университета, а начинать двигаться к самореализации уже сейчас, предоставив необходимые ресурсы для обучения, современные тесты на профориентацию и литературу, которая послужит мотивацией для младшего поколения!

Организатор бизнес-медиа бюро Ekonomika+ благодарит партнеров за их вклад и поддержку онлайн-ивента Завтра:

Информационные партнеры:

  • robota.ua — это первая онлайн-платформа по поиску работы в Украине. Благодаря 20-летней экспертизе, robota.ua помогает специалистам всех уровней найти работу, а работодателям предоставляет инструменты для эффективного поиска сотрудников. Постоянно улучшает и осовременивает этот процесс, предлагая новые эффективные инструменты — например, Telegram-канал "Прозора робота" с аналитическими инсайтами. robota.ua — нужные люди в нужном месте.
  • "Освитория" — онлайн-медиа об образовании и воспитании детей в Украине.

Образовательные партнеры:

  • English Dom — это онлайн школа, которая объединяет индивидуальные уроки с преподавателем, цифровой учебник, онлайн тренажер, мобильное приложение и разговорные клубы. Советуем не откладывать обучение на завтра  и посетить первый урок английского!
  • Компьютерная Академия ШАГ. IT-образование, каким оно должно быть.

Спортивные партнеры:

  • Школа танца Dance club STYLE.
  • Спортивный клуб Discipline.

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