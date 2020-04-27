Профессии будущего и бизнес в 10 лет: о чем говорили тинейджеры на online-ивенте Zavtra

Ежегодно бизнес-медиа бюро Ekonomika+ вместе с деловым онлайн-изданием delo.ua проводят нетворкинг уникальных тинейджеров Zavtra. Спикеры — активные и успешные представители поколения Z, которые создают стартапы еще в школе, делают научные изобретения, получают гранты на обучение, делятся опытом и инструментами.

В этом году, 26 апреля, мероприятие прошло в онлайн-формате. Благодаря возможностям продакшена Ekonomika+ удалось создать максимальный эффект присутствия за счет трансляции на несколько профессиональных камер и монтажа в режиме реального времени.

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Online-ивент Zavtra начался с активной тренировки вместе с тренером, сертифицированным инструктором barre с международной лицензией International Ballet Barre Fitness Association Катериной Глушко.

В этом году ключевыми темами ивента стали профессии будущего, образование и экология. Старые тесты на профориентацию уже не работают, а миром будут править мультифункциональные сотрудники — делимся с вами основными тезисами из уст поколения Z.

Почему университет — это пустая трата времени, особенно, если ты не решил, чем хочешь заниматься? Об этом рассказал IT-разработчик Александр Андрющенко, который создал чат-бот для подготовки к ЗНО. Он самый молодой спикер UaDigitals 2019, ментор для молодежи и за год вдохновил более 200 подростков развиваться и соединять учебу с построением карьеры.

Высшее образование не обязательно для того, чтобы начать работать. Учеба без цели — это пустая трата времени, и только учеба с практикой имеет смысл. Если ты не знаешь, чем хочешь заниматься, задай себе вопрос: что тебя драйвит? Я сформулировал цель: постоянно развиваться и становиться лучше. Я хотел чувствовать себя свободным. И это меня драйвит.

Если вы думаете, что начинать работать, а тем более — открывать свой бизнес можно только по окончанию университета, вам понравится история Константина Лысенко. Свой первый бизнес — Candy Shop, он основал в 10 лет. Сейчас ему 12, и на online-ивенте Zavtra он поделился инструментами финансовой независимости для подростков, а также рассказал, как начинал свой бизнес.

Свобода имеет несколько составляющих, одна из них это финансовая независимость. Удовольствие + финансы, которые помогают в этом, = свобода. Есть три типа людей: офисные работники, финансовый рост которых ограничен зарплатой; предприниматели — это лидеры, финансовый рост которых не ограничен ничем; и креаторы — те, кто могут создать классную идею, но не могут ее реализовать. Если вам тяжело выбрать, к какому типу вы относитесь, попробуйте себя в предпринимательстве или креаторстве.

Помимо выступлений тинейджеров, на online-ивенте Zavtra о профессиях будущего рассказали основатель и генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ" Дмитрий Корчевский и HR-эксперт с 20-летним опытом Татьяна Пашкина.

Они уверены: будущее за мультифункциональными игроками, которые владеют одной профессией и дополнительно обладают многими навыками.

Среди профессий будущего: science-художник, IT-евангелист, биоинженер, менеджер краудфандинговых платформ, телемедик, специалист по искусственному интеллекту и другие. Помните: нет понятия "поменять профессию", есть понятие "постоянно учиться". И человек, который постоянно учится, будет управлять миром.

О развитии суперпамяти и составляющих эффективного обучения рассказал создатель образовательного проекта #БРЕЙНХАКЕР и директор по развитию Бизнес Радиом Виктор Рублев.

5 составляющих эффективного обучения:

мотивация и состояние;

планирование и самодисциплина;

память и внимание;

техники работы с информацией;

мышление и решение задач.

Управляющий партнёр Junior Business Academy Дарина Агишева поделилась навыками, которыми обладают предприниматели, рассказала, как выработать предпринимательское мышление и поделилась инструментами по созданию бизнес-плана.

Начать проработку предпринимательского мышления стоит с развития навыков предпринимателя: принимать ответственность за свои действия, учиться через опыт, верить в себя, ставить цели и планировать их достижение, распоряжаться личными финансами и создавать правильное окружение.

Также Дарина поделилась тремя инструментами, которые помогут найти бизнес-идею:

✅ слушать других и получить идеи для улучшения бизнеса или создания нового;

✅ наблюдать: держа глаза открытыми, предприниматели получают идеи, что нужно обществу;

✅ думать: осознать проблему и создать продукт для ее решения.

Накануне online-ивента Zavtra все желающие тинейджеры могли рассказать о своей бизнес-идее, заполнив форму. Затем организаторы выбрали одну идею, подключили участницу к трансляции и вместе с Дариной Агишевой в прямом эфире проработали бизнес-план.

В блоке "Экология" юные эко-инфлюенсеры Алиса Шматуха, Анна Гусак и София Довгополая рассказали, какими действиями каждый из нас может помочь планете.

Ежегодно, по официальным данным, украинцы выбрасывают 11 млн тонн мусора — это около 300 кг на человека. Почти весь он остается лежать в земле, только маленькая часть сортируется. Основная причина экологической катастрофы — увеличение спроса на вещи. Их производство — это всего лишь последствие. Одна лишь сортировка мусора не особо помогает. Все начинается с похода в магазин.

Говоря об образовании, младшее поколение сошлось в одном: наша школа не развивает критическое мышление и заточена исключительно на сдачу экзаменов. О разнице украинского и канадского обучения рассказала София Оноприенко:

Глобальная проблема нашей системы образования — она не включает ничего кроме уроков с 8 утра до 4 вечера. Прогрессивная школа — это об образовании целостной личности. Школа должна стимулировать раскрывать потенциал и развивать мыслителей и лидеров, а не исполнителей. В канадской школе нам дают возможность попробовать себя в разных профессиях, предоставляя стажировки. С нами работают по три тьютора, чтобы помочь не просто сдать экзамены, а понять, как на максимум реализовать свои навыки.

Представительница Украины на Детском Евровидении 2019 София Иванько рассказала, почему вместо обычной школы выбрала тьюторский класс, и как проходит обучение в таком формате. По ее словам, именно такой гибкий график учебы помог ей соединить учебу с поездкой на Евровидение и запись нового альбома.

Тьюторский класс — это класс, где ты учишься сам. Я это выбрала, потому что поняла, что могу учиться быстрее, чем предлагает школьная программа, и хочу узнать больше, чем она предусматривает. Здесь у каждого ученика свой темп, но главное — не отставать от программы. Контрольные работы вы пишите практически в одинаковое время с другими учениками.

Каким будет наше завтра мы решаем уже сегодня, и спикеры online-ивента Zavtra на своем примере вдохновили сотни тинейджеров не ждать окончания школы, университета, а начинать двигаться к самореализации уже сейчас, предоставив необходимые ресурсы для обучения, современные тесты на профориентацию и литературу, которая послужит мотивацией для младшего поколения!

Организатор бизнес-медиа бюро Ekonomika+ благодарит партнеров за их вклад и поддержку онлайн-ивента Завтра:

Информационные партнеры:

robota.ua — это первая онлайн-платформа по поиску работы в Украине. Благодаря 20-летней экспертизе, robota.ua помогает специалистам всех уровней найти работу, а работодателям предоставляет инструменты для эффективного поиска сотрудников. Постоянно улучшает и осовременивает этот процесс, предлагая новые эффективные инструменты — например, Telegram-канал "Прозора робота" с аналитическими инсайтами. robota.ua — нужные люди в нужном месте.

"Освитория" — онлайн-медиа об образовании и воспитании детей в Украине.

Образовательные партнеры:

English Dom — это онлайн школа, которая объединяет индивидуальные уроки с преподавателем, цифровой учебник, онлайн тренажер, мобильное приложение и разговорные клубы. Советуем не откладывать обучение на завтра и посетить первый урок английского!

Компьютерная Академия ШАГ. IT-образование, каким оно должно быть.

Спортивные партнеры:

Школа танца Dance club STYLE.

Спортивный клуб Discipline.

















