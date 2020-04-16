Акселератор Sector X объявил о наборе стартапов из Украины, СНГ и Восточной Европы

В январе 2020 Sector X запустил большую программу по работе корпораций со стартапами на разных уровнях. На данный момент партнерами хаба являются международные и украинские корпорации, такие как L"Oreal Group, Фокстрот и Фармак. Сейчас, кроме основной корпоративной программы, Sector X запускает еще шесть новых программ.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

✅ Программа для FemTech, GreenTech и DeepTech, где FemTech для технологических стартапов на стадии MVP, в которых хотя бы 75% основателей — женщины.

GreenTech для инновационных технологических продуктов и сервисов на стадии прототипа, которые могут существенно помочь экологии, экономике и социуму (это может быть что угодно — от зеленой энергетики до умных городов и борьбы с бедностью).

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А DeepTech для инновационных научных разработок как минимум на стадии лабораторного прототипа, которые их авторы хотят коммерциализировать и превратить в бизнес, нужный обществу.

Детали по ссылке: https://ru.sectorx.city/programs/freeforsws

✅ Вторая суперпрограмма Total Insight создана для команд, которые давно создают продукт, потратили немало денег, но результаты ни разу не соответствуют ожиданиям.

Детали по ссылке: https://ru.sectorx.city/programs/totalinsight

✅ Третья — дистанционная трехмесячная программа для стартапов, которым срочно нужна структурная экспертная пошаговая программа для того, чтобы грамотно построить все процессы в стартапе и не фейлить 100 раз перед тем, как реально получить желаемый результат.

Детали по ссылке: https://ua.sectorx.city/hub

✅ Четвертая программа "Первые клиенты в США" для стартапов, у которых хорошие показатели на местном рынке и они хотят продавать в США.

Детали по ссылке: https://ru.sectorx.city/programs/firstusaclients

✅ Пятая программа — это "Подготовка к инвестициям" для команд, которые создали классный продукт, нашли первых клиентов и теперь им самое время начать привлекать инвестиции.

Детали по ссылке: https://ru.sectorx.city/programs/invready

✅ Шестая — краш-тест стартап-идей для тех, кто придумал идею для стартапа, но не уверен стоит ли тратить на нее много времени, сил и денег.

Детали по ссылке: https://ru.sectorx.city/crashtest

Ранее мы писали, с какой целью предприниматель Андрей Комаровский в UNIT.City запустил акселератор Sector X.