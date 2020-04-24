Санитайзер и стол из акрила: государство раздало стартапам гранты по $25-50 тысяч

31 марта и 7 апреля во формате дистанционной видеоконференции состоялись третий и четвертый питчи, организованные Украинским фондом стартапов (Ukrainian Startup Fund), где свои идеи представили 17 стартапов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского фонда стартапов.

На заседании Наблюдательного совета Фонда было принято решение профинансировать десять из них на этапе pre-seed и seed.

Стартапы, которые получат грант на $ 25 тысяч каждый:

Dooozen.io. Онлайн-сервис, призванный освободить от рутинной работы и повысить производительность всех, кто активно работает с сетью LinkedIn. Позволяет в автоматическом режиме отправлять приглашения в друзья и сообщение, эффективно работать с собственной сетью контактов благодаря системе "пометка", истории поиска и другим функциям. В будущем планируется разработка системы смарт-скоринга, построенной на основе искусственного интеллекта.

Cittart — маркетплейс, разработанный как мобильное приложение. В Cittart любой художник сможет легко разместить свой арт-объект для продажи, а покупатель просто оформить заказ. Сочетание технологий интернет-магазина и динамического обновления ленты в онлайн-режиме позволяет раскрыть бэкграунд (историю) и контекст арт-объекта, создать глубокий эмоциональный контент, привлекая значительно выше процент пользователей, повысить уровень доверия к ценообразованию.

Sprybuild — 3D-принтеры, полимеры и программное обеспечение для промышленных потребителей, в комплексе позволяют дешево и быстро изготавливать серийные изделия.

Skyworker — продукт, который ускоряет найм IТ-специалистов в 10 раз с помощью построения собственного технологического комьюнити компаний онлайн. Skyworker автоматизирует построение отношений компании с релевантными кандидатами.

Caretech Human — решение для непрерывного автоматического мониторинга здоровья и выявления болезней на самых ранних стадиях в домашних условиях. В основе заложены уникальные сенсорные технологии, в сочетании с математическими алгоритмами и искусственным интеллектом (AI) они сделали возможным детектировать минимальные концентрации опасных маркеров.

DewPocket — портативное устройство, преобразующее обычную воду в эффективный против 99,9% микробов санитайзер.

Стартапы, которые получат грант на $ 50 тысяч каждый:

FINMAP — онлайн-сервис для финансового учета в малом и микро-бизнесе. Самый простой способ понять, где прибыль, на что бизнес тратит много и спрогнозировать оборот средств, чтобы не попасть в кассовый разрыв.

Norm — подъемный стол из акрилового камня для более эффективной и здоровой работы.

FlashBeats — мобильное приложение для создания световых шоу на домашних вечеринках, музыкальных и спортивных событий с помощью синхронизации вспышек смартфонов участников.

ООО СМАРТ-МАК — разработка, производство и реализация продуктов и сервисов для мониторинга потребления любых ресурсов. Облачный сервис для визуализации и анализа данных, который дает возможность потребителям понять структуру своего потребления ресурсов.

Основными критериями оценки проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

СПРАВКА

Украинский фонд стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссия фонда — поддерживать инновационные проекты и помогать талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Фонд предоставляет финансирование — гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed). Pitch Days — регулярные мероприятия от Украинского фонда стартов, которые поощряют инновационные компании и отдельных специалистов, разработчиков получить средства на реализацию своих идей.

Напомним, что акселератор Sector X объявил о наборе стартапов из Украины, СНГ и Восточной Европы.