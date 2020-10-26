Бизнес 10 минут назад

В Украине начали изготавливать бумагу из опавших листьев (ВИДЕО)

Автор технологии уже выпустил 1,5 тонны промышленной бумаги из листьев

Фото: скриншот видео Facebook/Валентин Фречка Фото: скриншот видео Facebook/Валентин Фречка
Фото: скриншот видео Facebook/Валентин Фречка

Уроженец Закарпатской области Валентин Фречка запустил технологию изготовления промышленной бумаги RE-leaf Paper из опавших листьев.

Об этом изобретатель написал на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, он уже выпустил первые 1,5 тонны промышленной бумаги, изготовленной из опавших листьев. Теперь материал превратят в пакеты, посуду и картон.

Кратко и по делу в Telegram

Изобретатель рассказал, что идея перерабатывать листья у него появилась еще в школьные годы, но в ходе ее реализации он столкнулся с целой кучей проблем.

Так, у него не было производственных мощностей, которые бы позволяли переделывать листья на волокно в промышленных масштабах.

"Но мы это сделали, и нашей вершиной на сложном пути стало производство первого промышленного тоннажа бумаги на основе опавших листьев, который наконец обладает необходимыми механическими характеристиками и соответствует предъявляемым требованиям", — рассказал Фречка.

Как сообщалось ранее, основной целью своего проекта Валентин Фречка считает улучшение бумажно-целлюлозной промышленности, а также возможность утилизации опавших листьев.

Идея изготовить бумагу из опавших листьев возникла у него во время подготовки к одному из конкурсов, где необходимо было представить инновационное исследование. 

Со своим научным руководителем Ольгой Сабадош школьник год собирал опавшие листья с разных деревьев — березы, ивы, дуба и граба. После этого листья сортировали и раскладывали в боксы, где происходили определенные химические процессы. В результате исследователи получили целлюлозу, а конечным вариантом стал высушенный лист бумаги.

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