IT и Телеком 30 минут назад

Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для транспортировки "зеленого водорода" в самолеты, оснащенные водородными топливными элементами

Фото: Universal Hydrogen Фото: Universal Hydrogen
Фото: Universal Hydrogen

Базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $20,5 млн в рамках финансирования серии A.

По информации Techrunch, деньги пойдут на увеличение штата компании с 12 до 40 человек и развитие собственных технологий.

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Как отмечает издание, раунд финансирования возглавил венчурный фонд Playground Global с синдикатом инвесторов, включая Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.

"Водород — единственный реальный путь для авиации достичь целей Парижского соглашения и помочь ограничить глобальное потепление. Мы собираемся построить сквозной цепочку создания стоимости водорода для авиации до 2025 года", — заявил основатель компании украинец Павел Еременко.

Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для транспортировки "зеленого водорода", произведенного с использованием возобновляемых источников энергии, в самолеты, оснащенные водородными топливными элементами.

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Капсулы будут доступны в различных размерах для самолетов — от воздушных такси вертикального взлета и посадки до узкофюзеляжных самолетов.

"Мы хотим, чтобы они были взаимозаменяемыми в каждом классе самолетов, наподобие современных потребительских аккумуляторов", — отметил Еременко.

Для запуска рынка своих капсул, Universal Hydrogen сама разрабатывает один такой самолет — модифицированный турбовинтовой двигатель на 40 — 60 мест, который способен выполнять региональные полеты на расстояние до 700 миль.

Проект является результатом сотрудничества с инвесторами компании Plug Power, которая будет поставлять водород и топливные элементы, и концерна magniX, разрабатывающего двигатели для электрических самолетов.

Еременко надеется, что самолет компании начнет коммерческие полеты в 2025 году. Критики говорят, что получить сертификацию в такие короткие сроки будет сложной задачей.

Напомним, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.

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