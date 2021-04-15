Как украинская IT-компания разработала искусственный интеллект, читающий мысли людей

TikTok-аккаунт с дипфейком молодого Тома Круза наделал много шума. Под AR-маской скрывался обычный человек, который настолько реалистично играл в гольф и показывал фокусы от имени американского актера, что казалось будто бы это — новая часть фильма "Миссия невыполнима".

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшем будущем способен на более экстремальные трюки, уверен IT-бизнесмен Виталий Миняйло. Продление жизни, замена рабочих мест на нейронные сети, саморазвивающийся искусственный интеллект и даже виртуальные тюрьмы – это реальная перспектива ближайшего десятилетия.

Последние несколько лет Виталий посвятил глубокому изучению автоматизации мыслительных процессов и написанию кандидатской диссертации на тему искусственного интеллекта. В этой статье Delo.ua вместе с экспертом порассуждали, чем поможет искусственный интеллект украинцам в обычной жизни и политике, а также об опыте подключения мозга к компьютеру и считывании мыслей людей.

Сегодня искусственный интеллект используется в абсолютно разных сферах. Он выполняет технические задания, оставляя человеку больше времени для творчества. Например, реальный кейс в кинематографе: продюсер загружает сценарий еще не снятого фильма, а ИИ оценивает целевую аудиторию будущей картины, прогнозирует насколько зрителю она придется по вкусу. Тратит на это всего 6 минут. Такой сервис сегодня предлагает одна из бельгийских компаний.

Далеко ходить не надо. Украинский стартап разработал технологию сканирования человеческого тела. Для анализа данных искусственному интеллекту и компьютерному зрению достаточно предоставить всего пару фото со смартфона. Такое решение может позволить покупателю выбрать одежду нужного размера.

"Искусственный интеллект — это возможность делегирования своих мыслительных функций программе, которая будет намного более эффективнее и быстрее ее выполнять. Например, лопата — это же по сути аналог человеческой руки, который намного продуктивнее справляется с задачей копания. Когда появится саморазвивающийся искусственный интеллект, то он будет выполнять работу за нас. Это будет уже другой мир, но не менее интересный", — приводит пример Виталий Миняйло.

Виталий сегодня пишет диссертацию на тему искусственного интеллекта в Киевском политехническом институте. Также вместе со своей командой Neurotrack он разрабатывает программное обеспечение с использованием машинного обучения и нейронных сетей. С помощью "умного" шлема, компьютерного зрения и знаний в области нейрофизиологии удается проникать в недры человеческого мозга. Украинская разработка позволяет предсказывать тренды в рекламе до ее выхода в эфир, популярность музыкальных треков до их релизов. Это называется нейромаркетинг — технология, которая популярна на западе, но пока только зарождается в Украине.

Отслеживаются движения глаз (eye tracking), пульс, мимика и активность головного мозга человека во время разного рода действий. Например, за пролистыванием сайта. У команды уже есть несколько кейсов со звездами шоу-бизнеса, когда исполнитель измерял степень популярности новых песен.

"Шлем со специальными датчиками показывает уровень вовлеченности и концентрации при просмотре видеоролика или прослушивании композиции. Сейчас после такого исследования нужно время для расшифровки графиков на компьютере — вначале сбор данных, а потом их анализирует специалист — нейрофизиолог. В этом году мы начали разрабатывать продукт, который автоматизирует эту систему и быстро выдаст результат мозговой деятельности. Мы инвестируем в искусственный интеллект в этой сфере, чтобы начать быстрее читать мысли людей и выйти на совершенно новый уровень", — рассказал сооснователь Neurotrack Виталий Миняйло.

Многие украинские ІТ-специалисты работают над перспективными разработками в области ИИ, но в основном на китайских и американских проектах. Все-таки решающую роль играют крупные инвестиции на этих рынках. Украина пока своеобразный сырьевой придаток в мировом ИИ-сообществе. Внимание государства к этому сектору могло бы ускорить движение от сырья к продукту.

В Украине это могло бы реализовываться на уровне супер безопасных городов и цифровизации профильных ведомств. Вот 5 решений, которые могли бы улучшить нашу с вами жизнь прямо сейчас:

1. "Умные" светофоры, в которые встраивается нейронное программное обеспечение и самостоятельно анализирует загруженность дорог, оптимизирует их работу.

2. Прогноз коммунальных аварий. Искусственный интеллект с помощью специальных датчиков мог бы предвидеть форс-мажоры и выявлять те же теплопотери.

3. Тотальная перезагрузка госаппарата. Сократить издержки на его содержание можно с помощью ИИ, Big Data и автоматизации рабочих процессов. Вместо бумажной волокиты, которая занимает около 30% времени, чиновники смогут заняться более важными делами. С помощью этих технологий реально сократить персонал в этой сфере на 10%.

4. Искоренение взяточничества с помощью прозрачной технологии блокчейн. Децентрализованная система работает по принципу "Все видят всех", а такого инструмента сегодня очень не хватает.

5. Телемедицина и искусственный интеллект. ИИ может качественно улучшить систему здравоохранения. Например, ИИ-хирург поможет при сложных операциях, используя скальпель с хирургической точностью, исключая человеческий фактор и возможные ошибки.

В Украине сегодня создана концепция искусственного интеллекта до 2030 года. Помимо поощрения студентов и грантов на исследования в этом направлении, концепция содержит и довольно прикладные вещи — применение ИИ в оборонной сфере, предупреждение опасных явлений при помощи анализа данных, усовершенствование работы электронных госреестров и усиление киберзащиты.

По словам Виталия, новая волна технологий придет в нашу жизнь, когда появится саморазвивающийся ИИ — машина, которая сможет самостоятельно и адекватно генерировать теоретические гипотезы, проверять их на практике без участия человека, применять новые знания для ускорения и оптимизации своего программного и аппаратного обеспечения. Произойдет тектонический сдвиг во всех сферах жизни. Прежде всего изменятся социальные отношения.

Автоматизация мыслительной деятельности человека создаст небывалое количество человеко-часов для решения любой задачи. Появление нового производительного железа позволит масштабировать исследования в разных направлениях и будет тратить на это гораздо меньше времени, чем обучение специалистов с нуля или их переквалификация.

"И здесь речь не только об экономике, но и о качестве, безопасности жизни и развитии самого общества. Достижение сингулярности, то есть этапа, когда планета станет одной большой технологической машиной, Курцвейл прогнозировал к 2040-2050 годам. Технология саморазвивающегося ИИ вполне может стать реальностью через десять лет или уже в ближайшие годы. Конечно, важно обернуть данную технологию исключительно на благо", — подчеркивает IT-бизнесмен.

Мы уже видим первые попытки Илона Маска напрямую подключить компьютер к человеческому мозгу, минуя органы чувств. Был фильм "Матрица", а теперь это реализуется в проекте Neuralink. Первый чип для игры в видеоигры уже вживлен в мозг обезьяны, и теперь она с помощью силы мысли может играть в интеллектуальный пинг-понг. Что будет дальше? Эта технология совершит резкий скачок сразу после появления сильного искусственного интеллекта. Какими могут быть последствия? Например, вместо тюрем, которые существуют сейчас, возможно появление адаптационных программ в виртуальной реальности, где ИИ будет мягко перестраивать эстетику преступников в сторону законных способов получения удовлетворения от жизни без погружения человека в страдания.

Одна из главных целей создания сильного ИИ — продление жизни человека. Сегодня стартапы, целью которых является замедление процессов старения, являются трендом в Кремниевой долине.

Не обязательно работать в Калифорнии, чтобы создать саморазвивающийся искусственный интеллект. Ключ к новой реальности уже совсем скоро может подобрать, как гигантская корпорация, так и всего один человек из любой точки планеты. Приблизить это технологичное и светлое будущее может каждый из нас, изучая, разрабатывая и популяризируя идею появления сильного искусственного интеллекта.