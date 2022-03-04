Найбільші VPN-сервіси відмовилися співпрацювати з Росією

Керівництво Кіберполіції України звернулося до найбільших світових VPN-сервісів із проханням припинити співпрацю з Російською Федерацією.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі прес-служба Нацполіції, найбільші світові VPN-сервіси відгукнулися на прохання українських правоохоронців припинити роботу з державою-агресором.

Зокрема, послуги KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.

Загалом, за даними Кіберполіції, понад десять VPN-сервісів попереджають DDoS-атаки на українські веб-ресурси.

Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% власних доходів на потреби української армії.

У свою чергу сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.

Today the direction of support discussions changed!

Thanks to all our users for your words of support.



FYI, most of our team is located in Ukraine, where Russia started a war today. pic.twitter.com/cn9S1vuikc — Vasiliy Ivanov (@vasyl_keepsolid) February 24, 2022

Як повідомлялося, українська IT-компанія MacPaw надала безкоштовний доступ до VPN-сервісу на один рік.