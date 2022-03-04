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- ІТ та Телеком
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Найбільші VPN-сервіси відмовилися співпрацювати з Росією
Керівництво Кіберполіції України звернулося до найбільших світових VPN-сервісів із проханням припинити співпрацю з Російською Федерацією.
Як повідомляє у своєму Telegram-каналі прес-служба Нацполіції, найбільші світові VPN-сервіси відгукнулися на прохання українських правоохоронців припинити роботу з державою-агресором.
Зокрема, послуги KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.
Загалом, за даними Кіберполіції, понад десять VPN-сервісів попереджають DDoS-атаки на українські веб-ресурси.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% власних доходів на потреби української армії.
У свою чергу сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.
Як повідомлялося, українська IT-компанія MacPaw надала безкоштовний доступ до VPN-сервісу на один рік.