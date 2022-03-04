Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Найбільші VPN-сервіси відмовилися співпрацювати з Росією

Найбільші VPN-сервіси відмовилися співпрацювати з Росією
DDoS-атаки на українські веб-ресурси попереджають понад десять VPN-сервісів. Фото: Pexels

Керівництво Кіберполіції України звернулося до найбільших світових VPN-сервісів із проханням припинити співпрацю з Російською Федерацією.

 

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі прес-служба Нацполіції, найбільші світові VPN-сервіси відгукнулися на прохання українських правоохоронців припинити роботу з державою-агресором.

Зокрема, послуги KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.

Загалом, за даними Кіберполіції, понад десять VPN-сервісів попереджають DDoS-атаки на українські веб-ресурси.

Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% власних доходів на потреби української армії.

У свою чергу сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.

Як повідомлялося, українська IT-компанія MacPaw надала безкоштовний доступ до VPN-сервісу на один рік.

Автор:
Дмитро Нарожний