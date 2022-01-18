Полиция обезвредила международную сеть VPN-сервиса: киберпреступники атаковали компании вирусами-шифровальщиками

Украинские полицейские вместе с иностранными коллегами прекратили деятельность сети VPN-сервиса, серверы которой находились в 10 странах и использовались преступниками. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

В ходе международной операции правоохранители получили доступ к 15 серверам, на которых размещался VPN-сервис, и заблокировали инфраструктуру сети.

Полицейскую спецоперацию под руководством Европола и Евроюста провели правоохранители Украины, а также их коллеги из Германии, Нидерландов, Канады, Чешской Республики, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США.

Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

VPN-сервис работал на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и обеспечения анонимности. Сервисом пользовались киберпреступники.

Только на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием этого VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около 60 миллионов евро выкупа.

Инфраструктура сети, которая размещалась на 15 серверах в 10 странах, в том числе и в Украине, заблокирована в результате спецоперации.

Правоохранители устанавливают причастных к кибератакам.

Ранее СБУ в координации с Киберполицией МВД, а также американскими и британскими партнерами провела масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса. Была разоблачена группировка, участники которой совершали кибератаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. В отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал.

Еще одну международную операцию киберспециалисты СБУ провели совместно с американскими правоохранительными органами. Они заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.