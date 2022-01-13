Группа украинских хакеров украла у иностранцев более $1 млн (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в координации с Киберполицией МВД, а также американскими и британскими партнерами провели масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе операции была разоблачена хакерская группировка, участники которой совершали кибератаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам.

По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн.

В СБУ отмечают, что в отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал.

В частности, разрешали сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

Таким образом, как отмечают эксперты СБУ, это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и не подконтрольный никакой власти или правоохранительным органам.

В ходе расследования выяснилось, что организовали его граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности за свою противоправную деятельность маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно:

– взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;

– распространяли вирусы-требители, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя "выкуп" за ключ;

– проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем и т.д.

Для легализации полученных от такой деятельности средств злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине.

На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц.

В ходе обысков, проведенных по месту фактического проживания и пребывания злоумышленников и в их автомобилях, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Напомним, в октябре сотрудники Киберполиции разоблачили в Украине транснациональную преступную группировку хакеров, нанесшую иностранным компаниям убытков на $120 млн.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.