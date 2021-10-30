IT и Телеком 1 час назад

В Украине раскрыли группу хакеров, обчистившую иностранные компании на $120 млн (ВИДЕО)

Среди пострадавших — компании из Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США

Фото: Киберполиция Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция

Сотрудники Киберполиции разоблачили в Украине транснациональную преступную группировку хакеров, нанесших иностранным компаниям убытков на $120 млн.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, злоумышленники использовали программное обеспечение типа Ransomware, при помощи которого совершили атаки более чем на 50 компаний в странах Европы и Америки.

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По информации правоохранителей, прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной полицейской операции, к которой привлекались Европол, Евроюст, правоохранители Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

В Киберполиции отмечают, что хакеры совершали атаки так называемым вирусом-вымогателем — за доступ к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.

"Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости. В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного ПО, часть — поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем", — говорится в сообщении.

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Среди пострадавших — компании из Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США.

Правоохранители провели 28 обысков в местах проживания фигурантов и в их автомобилях.

Обыски проходили на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки.

По их результатам были изъяты компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили.

В настоящее время открыто уголовное производство по статьям о "несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров", "вымогательство", "легализации (отмывание) средств". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению группы хакеров, которые действовали в сети Darknet.

 

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