IT и Телеком 1 час назад

СБУ совместно со спецслужбами США прикрыла мощную хакерскую сеть в Darknet (ФОТО)

Преступную группу удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению группы лиц, которые действовали в сети Darknet.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники занимались отмыванием денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Для вывода денег из тени злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.

Клиентами выявленных киберпреступников были хакеры, которые занимались компьютерными взломами и переводили краденое в наличность.

Читайте также:
Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн

В частности, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги жертвы.

Кроме этого, хакеры самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

По данным СБУ, преступную группу удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли:

– компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

– вредные программно-аппаратные средства;

– черновые записи и наличные.

Читайте также:
Создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки объявили о подозрении

Сейчас силовики проводят анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ разоблачили межрегиональную группу хакеров, распространявших вредоносное программное обеспечение, в том числе для получения паролей от электронных кошельков пользователей.

Напомним, что в апреле СБУ сообщила, что поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов. В марте полиция поймала одесского хакера, который собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе
Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе
Индекс Dow Jones достиг исторического максимума
Индекс Dow Jones достиг исторического максимума
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как изменились зарплаты в Киеве за последний год и кому сколько платят (ИНФОГРАФИКА)

  3. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго

  4. Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе

  5. Лечить нельзя игнорировать: как правильно вести себя при затяжном насморке, его причины

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...