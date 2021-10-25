СБУ совместно со спецслужбами США прикрыла мощную хакерскую сеть в Darknet (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению группы лиц, которые действовали в сети Darknet.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники занимались отмыванием денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.

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Для вывода денег из тени злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.

Клиентами выявленных киберпреступников были хакеры, которые занимались компьютерными взломами и переводили краденое в наличность.

В частности, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги жертвы.

Кроме этого, хакеры самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

По данным СБУ, преступную группу удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли:

– компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

– вредные программно-аппаратные средства;

– черновые записи и наличные.

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Сейчас силовики проводят анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ разоблачили межрегиональную группу хакеров, распространявших вредоносное программное обеспечение, в том числе для получения паролей от электронных кошельков пользователей.

Напомним, что в апреле СБУ сообщила, что поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов. В марте полиция поймала одесского хакера, который собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге.