Общество 1 час назад

Одесский хакер собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге — полиция

Одессит сам разработал и распространял вредоносную программу, представляясь представителем службы безопасности

Фото: Киберполиция Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция

Правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга. Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции Нацполиции.

Установлено, что одессит собственноручно разработал и распространял вредоносную программу, обеспечивавшую удаленный взлом административных панелей вебресурсов.

Кратко и по делу в Telegram

В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты в соцсетях и электронные почтовые ящики.

Читайте также:
СБУ заявляет о пресечении масштабной кибератаки из России на украинские органы власти

Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал пользователям электронных почтовых сервисов. Для этого он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме правонарушителя полиция провела обыск, изъяв мобильные телефоны и компьютерную технику. В ходе предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские нашли образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и данные об авторизации пользователей в веб-панелях.

Напомним, что ранее чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров.

В феврале же суд в США приговорил одессита Александра Мусиенко к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 98,8 тысячи долларов за компьютерное мошенничество. Его признали виновным в сотрудничестве с компьютерными хакерами из Восточной Европы в похищении более 3 млн долларов с банковских счетов жертв в США и отмывании украденных средств за границей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы
Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы
Украинцев предупреждают об опасности бесплатного Wi-Fi в общественных местах
Украинцев предупреждают об опасности бесплатного Wi-Fi в общественных местах
AirBaltic возобновит полеты в три украинских города
AirBaltic возобновит полеты в три украинских города
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине хотят заменить до 30% газа в трубах водородом: для эксперимента выберут два села

  3. Proton Energy покидает топливный рынок Украины. Что будет с ценами на дизель и автогаз

  4. Локдаун в Киеве: с 20 марта в столице закрывают ТРЦ, рестораны и кинотеатры

  5. В Польше ужесточают карантин по всей стране, обещают и полный локдаун

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...