Одесский хакер собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге — полиция

Правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга. Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции Нацполиции.

Установлено, что одессит собственноручно разработал и распространял вредоносную программу, обеспечивавшую удаленный взлом административных панелей вебресурсов.

В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты в соцсетях и электронные почтовые ящики.

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Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал пользователям электронных почтовых сервисов. Для этого он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме правонарушителя полиция провела обыск, изъяв мобильные телефоны и компьютерную технику. В ходе предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские нашли образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и данные об авторизации пользователей в веб-панелях.

Напомним, что ранее чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров.

В феврале же суд в США приговорил одессита Александра Мусиенко к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 98,8 тысячи долларов за компьютерное мошенничество. Его признали виновным в сотрудничестве с компьютерными хакерами из Восточной Европы в похищении более 3 млн долларов с банковских счетов жертв в США и отмывании украденных средств за границей.