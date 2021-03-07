Двух украинских хакеров экстрадировали из Чехии в США

Власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.

Об этом сообщает радио iRozhlas.

Указано, что Федеральное бюро расследований США совместно с Чешским национальным центром по борьбе с организованной преступностью раскрыли международную сеть хакеров. Детективы обвиняют их в краже денег со счетов людей, а также попытке извлечь из американских банков и государственных учреждений конфиденциальные данные граждан.

Как отмечается, следователи уголовного расследования также проверяют их возможную связь с Россией.

Известно, что в рамках операции в феврале 2020 года в Чехии были задержаны двое из хакеров, которые являются гражданами Украины. Их роль в группе заключалась главным образом в том, что они, как считается, отмывали грязные деньги, полученные ими с помощью киберпреступности.

Мужчин в начале марта экстрадировали в США, где им грозит до 20 лет заключения.

"Согласно выводам расследования, подозреваемые использовали новейшие инструменты киберпреступности, такие, как шифрованный трафик, платежи за криптовалюту, открытие банковских счетов в чешских банках на имя вымышленных лиц, шифровальные устройства, виртуальные частные сети, Darknet и другие методы анонимизации", — пояснил в программе Radiožurnál представитель Центра Ярослав Ибегей.

По его словам, сотрудничество с ФБР по делу длилось 3 года.

По подсчетам полиции, нанесенный ущерб оценивается в $500 тысяч или около 11 млн крон.

Как известно, в марте 2018 года Чехия уже выдала одного международного хакера: в 2016 году в Праге следователи задержали россиянина Евгения Никулина, которого в США обвинили в хакерских атаках на серверы различных американских социальных сетей, и который находился в международном розыске.

Тогда городской суд Праги согласился на экстрадицию в США, хотя Россия требовала возвращения ей этого гражданина. Министерство юстиции США заявило, что Никулин представляет "старшее поколение интернет-пиратов", атакующих американские компании, иногда с ведома российских спецслужб. Американские прокуроры считают, что Никулин входил в группу московских хакеров в 2012 году.