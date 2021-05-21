Общество 1 час назад

СБУ разоблачила хакеров, воровавших пароли пользователей Instagram к электронным кошелькам

Среди них был житель Ивано-Франковской области, работавший, по данным следствия, на российского заказчика

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ее киберспециалисты разоблачили межрегиональную группу хакеров, распространявших вредоносное программное обеспечение, в том числе для получения паролей от электронных кошельков пользователей.

"Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе к логинам и паролям", — говорится в сообщении.

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По данным предварительного расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

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Задокументировано, что один из хакеров, житель Ивано-Франковской области, работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ.

Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими заданиями и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Отмечается, что заказ российская сторона оплачивала биткоинами.

СБУ также установила, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот.

"Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте OLX, электронным кошелькам типа Qiwi и Yandex, видеохостингу Youtube", — сказано в сообщении.

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В ходе обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Продолжается следствие.

Мероприятия проводят следственный отдел и отдел компьютерной и информационной безопасности управления СБУ в Ивано-Франковской области при координации с департаментом противодействия киберпреступности СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в апреле СБУ сообщила, что поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов. В марте полиция поймала одесского хакера, который собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге.

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