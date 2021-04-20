Общество 1 час назад

СБУ поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов

Злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ее киберспециалисты совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества, а отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

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Задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более 1 тысячи граждан США и Канады, а также украсть более 300 тысяч долларов. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в DarkNet.

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

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Отмечается, что в ходе следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается расследование в рамках производства по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей, по сговору группой лиц или причинившее значительный ущерб).

Операция проводилась управлением СБУ в Херсонской области во взаимодействии с департаментом кибербезопасности СБУ и американскими органами власти под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

Напомним также, что сотрудники киберполиции недавно разоблачили преступную группировку, участники которой похитили у граждан около 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт.

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