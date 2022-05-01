- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Путин запретил использовать программное обеспечение и антивирусы из "недружественных стран"
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах информационной безопасности России.
Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации страны-оккупанта.
Новый закон запрещает с 2025 года государственным органам и организациям использовать средства защиты информации, произведенные в так называемых "недружественных странах".
К средствам защиты информации относятся технические, криптографические, программные и другие средства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно закону, во всех ведомствах, госкомпаниях и системообразующих организациях должны появиться подразделения по IT-безопасности.
Отметим, что многие европейские и американские компании, связанные с технологиями и программным обеспечением сами уходят с рынка России.
Так, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.
Также международная технологическая компания Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок.
Американская компания по предоставлению услуг в сферах интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay Inc. приостановила доставку товаров российским покупателям.
А североамериканская корпорация Monotype закрыла для граждан Российской Федерации доступ к своим шрифтам.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков.