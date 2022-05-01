Путин запретил использовать программное обеспечение и антивирусы из "недружественных стран"

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах информационной безопасности России.

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Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации страны-оккупанта.

Новый закон запрещает с 2025 года государственным органам и организациям использовать средства защиты информации, произведенные в так называемых "недружественных странах".

К средствам защиты информации относятся технические, криптографические, программные и другие средства.

Согласно закону, во всех ведомствах, госкомпаниях и системообразующих организациях должны появиться подразделения по IT-безопасности.

Отметим, что многие европейские и американские компании, связанные с технологиями и программным обеспечением сами уходят с рынка России.

Так, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также международная технологическая компания Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок.

Американская компания по предоставлению услуг в сферах интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay Inc. приостановила доставку товаров российским покупателям.

А североамериканская корпорация Monotype закрыла для граждан Российской Федерации доступ к своим шрифтам.

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков.