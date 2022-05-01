Путін заборонив використовувати програмне забезпечення та антивіруси з "недружніх країн"

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про додаткові заходи щодо інформаційної безпеки Росії.

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Документ опубліковано 1 травня на офіційному порталі правової інформації країни-окупанта.

Новий закон забороняє з 2025 року державним органам та організаціям використовувати засоби захисту інформації, вироблені у так званих "недружніх країнах".

До засобів захисту відносяться технічні, криптографічні, програмні та інші засоби.

Відповідно до закону, у всіх відомствах, держкомпаніях та системотворчих організаціях мають з'явитися підрозділи з ІТ-безпеки.

Зазначимо, що багато європейських та американських компаній, пов'язані з технологіями та програмним забезпеченням самі йдуть з ринку Росії.

Так, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також міжнародна технологічна компанія Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін.

Американська компанія з надання послуг у сферах інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів eBay Inc. призупинила доставку товарів російським покупцям

А північноамериканська корпорація Monotype закрила для громадян Російської Федерації доступ до своїх шрифтів.

Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів та їхньої спільної розробки GitHub почав блокувати акаунти російських компаній та розробників.