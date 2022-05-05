Сервіс віддаленого доступу TeamViewer йде з ринку Росії та Білорусі

Сервіс для віддаленого керування комп'ютерами та іншими пристроями TeamViewer залишає ринок Росії та Білорусі.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"TeamViewer йде з ринку Росії та Білорусі. Програма дозволяє отримати віддалений доступ до інших комп'ютерів", - написав він.

За даними Федорова, компанія пожертвує 750 тисяч євро Червоному Хресту.

Ще 5 березня 2022 року компанія TeamViewer оголосила про те, що не підтримує агресію Росії та Білорусі щодо України та українського народу і припиняє продаж нових ліцензій на території цих держав.

Як йдеться в пресрелізі компанії, в TeamViewer вирішили повністю припинити будь-яку ділову активність, що залишилася в Росії і Білорусі.

Крім дотримання всіх міжнародних санкцій та негайного припинення нового бізнесу, компанія також не продовжує жодних контрактів із клієнтами з Росії чи Білорусі.

Існуючі підписки, що не підпадають під дію санкцій, які не пов'язані з неправомірним використанням продуктів компанії, виконуватимуться до закінчення терміну дії договору, але не будуть продовжені згодом.

Крім того, TeamViewer заблокував усі неліцензійні підключення до Росії та Білорусі та з них, щоб уникнути подальшого використання програмного забезпечення.

Зазначимо, що багато європейських та американських компаній, пов'язаних з технологіями та програмним забезпеченням, йдуть з ринку Росії.

Так, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також міжнародна технологічна компанія Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін.

Американська компанія з надання послуг у сферах інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів eBay Inc. призупинила доставку товарів російським покупцям

А північноамериканська корпорація Monotype закрила для громадян України доступ до своїх шрифтів.

Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів та їхньої спільної розробки GitHub почав блокувати акаунти російських компаній та розробників.