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- IT и Телеком
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Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта
Американская корпорации Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11. Также невозможно скачать программу Media Creation Tool с официального сайта.
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Об этом пишут российские СМИ.
Отмечается, что пользователи сообщают, что при попытке скачать программы выдаёт ошибку "404 — File or Directory not found" или "Возникла проблема с вашим запросом".
Однако в самой компании Microsoft запрет россиянам официально не прокомментировали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.
Также сервис для удалённого управления компьютерами и другими устройствами TeamViewer покидает рынок России и Беларуси.