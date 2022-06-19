Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта

Американская корпорации Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11. Также невозможно скачать программу Media Creation Tool с официального сайта.

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Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что пользователи сообщают, что при попытке скачать программы выдаёт ошибку "404 — File or Directory not found" или "Возникла проблема с вашим запросом".

Однако в самой компании Microsoft запрет россиянам официально не прокомментировали.

Напомним, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также сервис для удалённого управления компьютерами и другими устройствами TeamViewer покидает рынок России и Беларуси.