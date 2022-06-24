- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1
Корпорация компьютерных технологий Microsoft намерена разослать письма пользователям Windows 8.1, в которых сообщит о прекращении поддержки их операционных систем с 10 января 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Если у вас есть устройства с Windows 8.1, мы рекомендуем обновить их. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для запуска более нового Windows, рекомендуется заменить устройство на устройство, которое поддерживает Windows 11", — говорится в сообщении.
С 10 января 2023 года компьютеры под управлением Windows 8.1 будут работать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять такие услуги и продукты:Подписывайтесь на наш Telegram канал
техническая поддержка в решении любой проблемы; обновления программного обеспечения; обновления или налаживание работы системы безопасности.
Отметим, что Microsoft не поддерживает Windows 8 с января 2016 года.
Ранее сообщалось, что исследователи безопасности обнаружили серьезную уязвимость в операционных системах Windows, которая позволяет злоумышленникам получать контроль над компьютерами пользователей с помощью таких программ, как Microsoft Word.
Как сообщает Bleeping Computer, данная уязвимость устранена в июньских накопительных обновлениях для всех поддерживаемых версий Windows.