Microsoft создает магазин мобильных игр

Корпорация компьютерных технологий Microsoft работает над созданием мобильного приложения для Xbox, чтобы продавать игры. Об этом сообщает The Verge.

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Компания уже направила соответствующие бумаги на согласование в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Сейчас регулятор расследует приобретение Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов и попросил Microsoft предоставить информацию по этому поводу. В своих документах Microsoft объясняет, что мотивацией для покупки является содействие расширению присутствия на рынке мобильных игр.

"Транзакция улучшит способность Microsoft создать магазин игр следующего поколения, который работает на разных устройствах, включая мобильные, благодаря добавлению Activision Blizzard. Xbox будет пытаться расширить Xbox Store до мобильных устройств, привлекая геймеров к новой мобильной платформе Xbox", - говорится в письме Microsoft регулятору.

В The Verge, опираясь на документы, предоставленные CMA, считают, что Microsoft может использовать свои игры для создания магазина, конкурирующего с Google Play и App Store.

При этом следует отметить, что политика Apple предполагает блокировку сторонних магазинов приложений на iOS. The Verge предполагает, что игры будут распространяться через Xbox Cloud Gaming.

В то же время Microsoft объявила, что программы Apple TV и Apple Music для Windows станут доступны в 2023 году. Бета-версии программ скоро будут доступны в Microsoft Store.

Напомним, что недавно Apple объявила о повышении с 5 октября цен на приложения в App Store и покупки у них по всей Европе и части азиатских рынков. Повышение цен связано, в первую очередь, с ослаблением валют по отношению к доллару США.

Приложения, которые сейчас стоят 99 центов, будут стоить пользователям 1,19 евро в еврозоне, а 4,99 евро стоят на евро дороже — 5,99 евро.