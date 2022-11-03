Microsoft выделяет 100 миллионов долларов на помощь Украине

Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Microsoft – большой друг Украины. Именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите нашей цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев. Это неоценимая поддержка на технологическом фронте", - отметил Федоров.

Он сообщил, что государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут бесплатно использовать облака Microsoft еще до конца 2023 года.

Федоров напомнил, что компания Microsoft стала одной из первых, еще в начале марта приостановившей все новые продажи продуктов и услуг в России.

За это время Украина получила более 400 миллионов долларов поддержки. Кроме безвозмездных сервисов Microsoft поддерживает Украину в сфере киберзащиты, донатит на гуманитарную помощь, сотрудничает с украинским правительством по документированию военных преступлений российских захватчиков.

Федоров поблагодарил команду Microsoft и лично вице-президента Брэда Смита за сотрудничество.

Напомним, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также Microsoft запретила пользователям из России загружать Windows 10 и 11. Также невозможно скачать программу Media Creation Tool с официального сайта.