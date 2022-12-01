Amazon Web Services оказывает поддержку Украине в 75 млн долларов. Эти средства будут выделены на услуги по миграции государственных реестров, базы данных в облачную среду AWS, а также на гуманитарную помощь и технику, которая помогает украинским детям продолжать образовательный процесс.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год. В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров", - отметил Федоров.

По его словам, это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн.

Кроме того, Минцифра продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий.

"Дія с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и каждый день создает резервные копии. Это делает Дію и цифровое государство в целом более устойчивым. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой", - подчеркнул министр.

Он добавил, что компания Amazon также помогает научить тысячи украинцев IT-специальностей.

"Классный кейс - ITSkills4U от Amazon AWS и Дії. Цифровое образование, которое запустили в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые совсем скоро смогут стать айтовцами", - подчеркнул Федоров.

Он поблагодарил Amazon AWS за постоянную поддержку Украины и помощь в построении цифрового государства.

Отметим, Microsoft выделяет 100 миллионов долларов в помощь Украине. Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат безвозмездно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование.