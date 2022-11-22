Украина поделится с Австрией опытом по развитию цифрового государства

Украина подписала с Австрией меморандум о сотрудничестве в области цифровизации.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наш приоритет — максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов. Также будем работать над обеспечением Украины Старлинками. Нужно еще больше терминалов для поддержки работы телеком-инфраструктуры", - отметил министр.

Со своей стороны команда Минцифры поделиться с Австрией опытом по развитию цифрового государства.

По словам Федорова, сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложении Digitales Amt, работающего по схожему с "Дія" принципу.

"Как и Украина когда-то, они начали с запуска цифрового водительского удостоверения. Ранее мы поделились наработками в направлении водительского и будем помогать с цифровизацией других документов", - отметил министр.

Он поблагодарил австрийских друзей и лично государственного секретаря по цифровизации и телекома Австрии Флориана Турски за поддержку и отметил, что впереди много совместной работы.

Как сообщает Минцифры, Австрия выразила готовность выделить помощь, которая будет поддерживать серверы и телеком. Также ведомство будет работать в дальнейшем с австрийским правительством по обеспечению Украины терминалами Starlink.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выделение 15 млн франков (более 500 миллионов гривен) на развитие цифровизации в Украине.