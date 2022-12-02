Google надає $ 2 млн на цифрову освіту для українців

Компанія Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, такої домовленості досягнено під час зустрічі з командою техногіганту.

"Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік", - зазначив Федоров.

Також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти.

"Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта", - підкреслив міністр.

Він додав, що незабаром запустять англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави.

Нагадаэмо, Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 млн доларів. Ці кошти будуть виділені на послуги з міграції державних реєстрів, баз даних до хмарного середовища AWS, а також на гуманітарну допомогу та техніку, яка допомагає українським дітям продовжувати освітній процес.

Також Microsoft виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.