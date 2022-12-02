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Google предоставляет $2 млн на цифровое образование для украинцев
Компания Google предоставляет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Правительства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, такая договоренность достигнута во время встречи с командой техногиганта.
"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения смогут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми власти смогут безвозмездно пользоваться круглый год", - отметил Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Google поддерживает развитие цифровой грамотности украинцев и сферы образования.
"Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Дія. Цифровое образование", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в скором времени запустят англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству. Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства.
Напомним, Amazon Web Services оказывает поддержку Украине на 75 млн долларов. Эти средства будут выделены на услуги по миграции государственных реестров, базы данных в облачную среду AWS, а также на гуманитарную помощь и технику, которая помогает украинским детям продолжать образовательный процесс.
Также Microsoft выделяет 100 миллионов долларов в помощь Украине. Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат безвозмездно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование.