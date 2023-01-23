Украина и Финляндия будут сотрудничать в сфере цифровизации

Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство транспорта и связи Финляндии подписали меморандум в области цифровой трансформации.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Подписали меморандум с Финляндией. Топстраной по развитию цифровизации. Будем усиливать нашу цифровую устойчивость", - отметил Федоров.

Он добавил, что Финляндия стабильна в лидерах европейского индекса DESI, определяющего эволюцию государств-членов ЕС в цифровизации.

"Украине будет полезно подробнее изучить финский опыт. Среди планов - совместное противостояние киберугрозам и модернизация украинской телеком-инфраструктуры", - подчеркнул Федоров.

Как добавляют в Минцифре, подписанный меморандум позволит странам обмениваться опытом в области цифровизации, информационных технологий и кибербезопасности. Украина и Финляндия будут сотрудничать в области цифровой устойчивости, а также в области восстановления и модернизации цифровой инфраструктуры.

Отметим, Украина не только перенимает опыт передовых государств в сфере цифровизации, но уже начала "экспортировать" собственную модель построения "государства в смартфоне".

Так, Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії". С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года.

Также Украина поделится с Австрией опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Дія" принципу.