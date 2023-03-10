Финляндия выделит Украине 29 миллионов евро: на что пойдут деньги

Финляндия ответила на запрос Украины о выделении гуманитарной помощи. Страна предоставит 29 млн евро на удовлетворение потребностей Украины в сфере образования, защиты окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

15 млн евро из общей суммы пойдут именно на удовлетворение гуманитарных потребностей, остальные 14 млн евро – на сотрудничество в целях развития.

"Мы должны бороться с усталостью от войны. Чтобы справиться с этим кризисом, людям необходима еда, кровь и лекарства, а детям нужно ходить в школу. Мы должны помнить, что наша поддержка направлена на то, чтобы помочь Украине оправиться от войны", - заявил министр развития, сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

5 млн евро гуманитарной помощи от Финляндии будут предоставлены через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Организация поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в экстренных ситуациях.

Еще 5,4 млн евро поддержки будут доставлены через Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК). Часть гуманитарной помощи поступит через финские общественные организации.

Что касается помощи Финляндии в образовательном секторе, то страна выделила 14 млн евро на дополнительную поддержку проекта Всемирного банка "Государственные расходы на устойчивость административного потенциала". Инициатива предоставляет Украине средства для выплаты зарплат учителям, чтобы дети продолжали ходить в школу, несмотря на войну.

В свою очередь, Министерство окружающей среды Финляндии готовит программу сотрудничества для оказания прямой и долгосрочной поддержки экологическому сектору Украины.

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) планирует сотрудничать с украинскими коллегами для предупреждения ядерных рисков.

Предоставленные 29 млн евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 млн евро, которое правительство Финляндии выделило для помощи Украине в 2022 году. На 2023 год зарезервировано 37 млн евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития.

Напомним, с начала полномасштабной российской агрессии Финляндия помогает Украине в разных сферах. В январе страна заявила о выделении 12-го пакета военной помощи, в который, в частности, вошли тяжелая артиллерия и боеприпасы. Позже Украина и Финляндия заявили о предстоящем сотрудничестве в сфере цифровизации. Страны будут сотрудничать в области цифровой устойчивости, а также в области восстановления и модернизации цифровой инфраструктуры.