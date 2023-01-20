Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи с тяжелым вооружением

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине, в который, в частности, войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Стоимость снаряжения, предусмотренного этим пакетом помощи, составляет более 400 млн евро. В общей сложности Финляндия поставила Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.

"Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас - самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжелое вооружение и боеприпасы", - отметил министр обороны Микко Савола.

Из соображений безопасности более детальное содержание пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия в Украину не раскрывают.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, глава государства попросил у финляндского коллеги бронетехнику, 122-й и 152-й калибры, средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS.